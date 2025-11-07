América Femenil vs Rayadas chocan en una de las series más parejas de los cuartos de final de la Liga MX Femenil; te decimos día, hora y canal para ver el partido de vuelta en el Nido de las Águilas.

La vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil enfrenta al América Femenil vs Rayadas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

América Femenil vs Rayadas: Día para ver la vuelta de los cuartos de final de Liga MX Femenil

América Femenil vs Rayadas se miden el domingo 9 de noviembre, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

América Femenil vs Rayadas: Hora para ver la vuelta de los cuartos de final de Liga MX Femenil

El partido América Femenil vs Rayadas en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, inicia a las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

América Femenil vs Rayadas: Canal para ver la vuelta de los cuartos de final de Liga MX Femenil

Las señales de ViX, TUDN, Canal de YouTube de la Liga MX Femenil y Canal 9, transmitirán el partido de vuelta de los cuartos de final, América Femenil vs Rayadas.

Partido: América Femenil vs Rayadas

Fase: Vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN, Canal de YouTube de la Liga MX Femenil y Canal 9

Acompáñanos a vivir los cuartos de final en casa. 🏟️👊



⚔️América vs. Rayadas

🎟️ Venta en línea: https://t.co/lOt5tVpFVB

🚨 ¡Entrada gratuita para niñas y niños!



¡Con tu apoyo somos Superpoderosas! 💙🦅💛 pic.twitter.com/mgdhWc4dhp — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 7, 2025

¿Cómo quedó Rayadas vs América en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Rayadas de Monterrey rescató el empate en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil ante América.

Con marcador de 1-1 terminó la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, Rayadas vs América Femenil, gracias a un gol en tiempo de compensación de Jermaine Seoposenwe.

Irene Guerrero había adelantando al América Femenil por la vía del penalti, en el partido de ida de cuartos de final contra Rayadas.

¿Qué necesitan América y Rayadas para avanzar a semifinales de la Liga MX Femenil?

América Femenil necesita mantener el empate global para avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil, dejando en el camino a las Rayadas.

Rayadas necesita ganar el partido de vuelta en la cancha de América Femenil por cualquier marcador, para avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil.