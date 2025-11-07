Toluca vs Chivas se miden por el pase a semifinales de la Liga MX Femenil, en el partido de vuelta de cuartos de final; te decimos a qué hora y dónde verlo.

El partido Toluca vs Chivas será el último en la fase de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, el domingo 9 de noviembre.

Toluca vs Chivas: A qué hora ver la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil

El domingo 9 de noviembre, Toluca vs Chivas juegan el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, a partir de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Nemesio Diez será el escenario del partido Toluca vs Chivas, con el que cierra la fase de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Toluca vs Chivas: ¿Dónde ver la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Las plataformas ViX, TUDN, así como el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil y Canal 9, transmitirán el partido Toluca vs Chivas, duelo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final.

Partido: Toluca vs Chivas

Fase: Vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, TUDN, Canal de YouTube de la Liga MX Femenil y Canal 9

¿Cómo quedó Chivas vs Toluca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Chivas no pudo salir con ventaja en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, luego de empatar 2-2 con Toluca.

La legendaria Alicia Cervantes le dio la ventaja en dos ocasiones a Chivas, pero Toluca no bajó el ritmo hasta lograr el empate que pone a la escuadra mexiquense en buena posición para avanzar a las semifinales.

¿Qué necesitan Toluca y Chivas para avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil?

Toluca necesita mantener el empate global en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, para avanzar a la semifinal dejando fuera a Chivas.

Debido a su mejor posición en el torneo, Toluca avanzaría a semifinales si la serie termina empatada en el global.

Así que, Chivas necesita ganar por cualquier marcador a Toluca, para ser la última semifinalista de la Liga MX Femenil.