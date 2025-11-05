La temporada 2025-2026 de la NFL inicia la segunda mitad de la temporada con la Semana 10; te detallamos las fechas, horarios y dónde ver los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 9 de la NFL en la que los Bills derrotaron los Chiefs de Patrick Mahomes, continúan la acciones con los partidos de la Semana 10.
NFL Semana 10: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 10 de la NFL será el jueves 6 de noviembree, y sobre el emparrillado del Empower Field at Mile High se enfrentarán Raiders vs Broncos.
Raiders vs Broncos
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
NFL Semana 10: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 10 de la NFL se jugarán el domingo 9 de noviembre, destacando el partido en Berlín, Falcons vs Colts.
A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 10 de la NFL, programados el domingo 9 de noviembre.
Falcons vs Colts
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 8:30 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Network
Browns vs Jets
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Saints vs Panthers
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Patriots vs Buccaners
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
Ravens vs Vikings
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX
Bills vs Dolphins
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Giants vs Bears
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Jaguars vs Texans
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Cardinals vs Seahawks
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
Lions vs Commanders
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9
Rams vs 49ers
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
Steelers vs Chargers
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 10: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 10 de noviembre la actividad de la Semana 10 de la NFL, en el llamado Monday Night.
Eagles vs Packers
- Semana 10 de la NFL
- Fecha: Lunes 10 de noviembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+