La temporada 2025-2026 de la NFL inicia la segunda mitad de la temporada con la Semana 10; te detallamos las fechas, horarios y dónde ver los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 9 de la NFL en la que los Bills derrotaron los Chiefs de Patrick Mahomes, continúan la acciones con los partidos de la Semana 10.

NFL Semana 10: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 10 de la NFL será el jueves 6 de noviembree, y sobre el emparrillado del Empower Field at Mile High se enfrentarán Raiders vs Broncos.

Raiders vs Broncos

Semana 10 de la NFL

Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

NFL Semana 10: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 10 de la NFL se jugarán el domingo 9 de noviembre, destacando el partido en Berlín, Falcons vs Colts.

A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 10 de la NFL, programados el domingo 9 de noviembre.

Falcons vs Colts

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 8:30 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Network

Browns vs Jets

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Saints vs Panthers

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Patriots vs Buccaners

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Ravens vs Vikings

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX

Bills vs Dolphins

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Giants vs Bears

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Jaguars vs Texans

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Cardinals vs Seahawks

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Lions vs Commanders

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9

Rams vs 49ers

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Steelers vs Chargers

Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 10: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 10 de noviembre la actividad de la Semana 10 de la NFL, en el llamado Monday Night.

Eagles vs Packers