Celta de Vigo vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 12 de LaLiga; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los culés.

Después de empatar en la Champions League, el FC Barcelona buscará acercarse a la cima de LaLiga en la Jornada 12 ante Celta de Vigo.

Celta de Vigo vs FC Barcelona: Fecha para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

El Celta de Vigo recibe al FC Barcelona en la Jornada 12 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 9 de noviembre de 2025.

Celta de Vigo vs FC Barcelona: Horario para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

A las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Celta de Vigo vs FC Barcelona, en la continuación de la Jornada 12 de LaLiga.

Celta de Vigo vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Celta de Vigo vs FC Barcelona, el domingo 9 de noviembre.

Partido: Celta de Vigo vs FC Barcelona

Fase: Jornada 12 de LaLiga

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Abanca Balaídos

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 12 de LaLiga?

El FC Barcelona venció 3-1 al Elche en la Jornada 11 de LaLiga, para mantenerse en la pelea por la cima de la competencia.

Con la victoria, el FC Barcelona llegó a 25 puntos en LaLiga, cinco unidades menos que el líder Real Madrid.

Previo a la Jornada 12 de LaLiga, el FC Barcelona empató 3-3 en la cancha del Club Brujas, como parte de la Jornada 4.

¿Cómo quedó Celta de Vigo en la Jornada 11 de LaLiga?

Celta de Vigo, rival del FC Barcelona en la Jornada 12 de LaLiga, enfrentó a Levante logrando la victoria de 2-1,

Los tres puntos ganados como visitante, le sirvieron al Celta de Vigo para llegar a 13 puntos en el lugar 12 de la tabla de posiciones.

Previo al partido con el FC Barcelona en LaLiga, Celta de Vigo goleó 3-0 al Dinamo Zagreb en partido de la Europa League.