El Mundial Sub-17 enfrenta en su Jornada 3 a Suiza vs México en busca del pase a los octavos de final del torneo juvenil; te decimos a qué hora y dónde ver el partido del Grupo F.

México, dirigido por Carlos Cariño, sobrevivió en la competencia gracias a una apretada victoria en la Jornada 2, pero ante Suiza está obligado para seguir en el Mundial Sub-17.

Suiza vs México: A qué hora ver a la Selección Mexicana en la Jornada 3 del Mundial Sub-17

El lunes 10 de noviembre, Suiza vs México juegan el partido de la Jornada 3 del Mundial Sub-17, a partir de las 6:30 horas.

Suiza vs México: ¿Dónde ver a la Selección Mexicana en la Jornada 3 del Mundial Sub-17?

Las plataformas ViX y TUDN y el Canal 9 transmitirán el partido Suiza vs México , duelo correspondiente a la Jornada 3 del Mundial Sub-17 que se juega en Qatar.

Partido: Suiza vs México

Fase: Jornada 3 del Mundial Sub-17

Fecha: Lunes 10 de noviembre de 2025

Horario: 6:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Aspire Zone - Pitch 2 (Doha, Qatar)

Transmisión: ViX, TUDN y el Canal 9

¿Cómo quedó México vs Costa de Marfil en la Jornada 2 del Mundial Sub-17?

México llegó con la urgencia de ganar en la Jornada 2 del Mundial Sub-17 a Costa de Marfil, luego de haber perdido en su presentación ante Corea del Sur.

En un partido muy disputado, México logró vencer 1-0 a Costa de Marfil en la Jornada 2 del Mundial Sub-17, por lo que en el último partido se jugará el pase a los octavos de final del torneo.

¿Cómo va el Grupo F del Mundial Sub-17 que integran Suiza y México?

Suiza, rival de México en la Jornada 3 del Mundial Sub-17, empató sin goles con Corea del Sur, previo al duelo contra el Tricolor.

Con su victoria, México llegó a 3 puntos en el tercer lugar del Grupo F de Mundial Sub-17, así que solo la victoria ante Suiza le daría la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, sin depender del otro resultado del Grupo F.

Si México gana superará a Suiza para calificar a octavos de final, pero si empata, dependerá del resultado de Corea del Sur vs Costa de Marfil.

Así marcha el Grupo F de cara a la última jornada en la que se enfrentarán Suiza vs México y Corea del Sur vs Costa de Marfil.