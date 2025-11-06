Manchester vs Liverpool se enfrentan en la Jornada 11 de la Premier League; te decimos cuándo y donde ver el partido.
Cinco partidos están programados en el cierre de la Jornada 11 de la Premier League, entre ellos el duelo Manchester City vs Liverpool.
Manchester City vs Liverpool: ¿Cuándo ver el cierre de la Jornada 11 de la Premier League?
El domingo 9 de noviembre de 2025 culmina la Jornada 11 de la Premier League, y en la cancha del Manchester City el equipo de Pep Guardiola recibirá a Liverpool.
Manchester City vs Liverpool: Canal para ver el cierre de la Jornada 11 de la Premier League
La plataforma HBO MAX transmitirá el partido Manchester City vs Liverpool, en el cierre de la Jornada 11 de la Premier League.
Manchester City vs Liverpool chocan a partir de las 10:30 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Manchester City vs Liverpool
- Fase; Jornada 11 de la Premier League
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: HBO MAX
¿Cómo llega Manchester City a la Jornada 11 de la Premier League vs Liverpool?
El Manchester City, rival de Liverpool en la Jornada 11 de la Premier League, doblegó 3-1 al Bournemouth en su anterior partido.
Con los tres puntos sumados ante Bournemouth, el Manchester City llegó a 19 unidades en el segundo lugar de la Premier League.
Sumar otra victoria en la Jornada 11 de la Premier League sobre Liverpool, sería fundamental para el Manchester City en busca de la cima de la competencia.
Así llega Liverpool a la Jornada 11 de la Premier League vs Manchester City
Liverpool llega a la Jornada 11 de la Premier League contra Manchester City, con la necesidad de lograr un buen resultado que lo acerque a la cima de la competencia.
En la Jornada 10 de la Premier League, Liverpool venció 2-0 al Aston Villa, un triunfo importante en el objetivo del campeón vigente de la competencia.
Previo a la Jornada 11 de la Premier League, Liverpool derrotó 1-0 al Real Madrid en la Champions League.