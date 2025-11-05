Las emociones de la Fórmula 1 se reanudan con el GP de Brasil 2025; así que estamos listos para compartirte las fechas, horarios y dónde ver la carrera en el circuito de Interlagos.

Después de la victoria de Lando Norris en el GP de México, la Fórmula 1 aterrizará en el circuito de Interlagos, en el GP de Brasil 2025.

GP de Brasil 2025: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1 en Interlagos

La Fórmula 1 continúa su andar en el continente americano con la carrera 20 de la temporada 2025, el GP de Brasil 2025, cuyas actividades inician el viernes 7 de noviembre y culminan el domingo 9 de noviembre.

GP de Brasil 2025: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1 en Interlagos

El GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1 tendrá una práctica libre, continuará con la clasificación y carrera sprint, para cerrar con la carrera principal en Interlagos.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Brasil 2025:

Práctica 1 | Viernes 7 de noviembre | 8:30 horas

Clasificación Sprint | Viernes 7 de noviembre | 12:30 horas

Carrera Sprint | Sábado 8 de noviembre | 8 horas

Clasificación carrera | Sábado 8 de noviembre | 12 horas

Carrera GP de Brasil 2025 | Domingo 9 de noviembre | 11 horas

GP de Brasil 2025: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Brasil 2025 será a través de la cadena SKY Sports, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Brasil 2025

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Circuito de Interlagos

Transmisión: SKY Sports y F1TV

¿Cómo quedó el GP de México 2025 de la Fórmula 1?

Previo al GP de Brasil 2025, Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 y superó a su compañero Oscar Piastri, en la cima del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El podio del GP de México 2025 fue completado por Charles Leclerc y Max Verstappen, quien aprovechó la penalización a Lewis Hamilton para obtener el tercer puesto.

Así quedó el GP de México 2025:

Lando Norris | McLaren Charles Lecrec | Ferrari Max Verstappen | Red Bull Oliver Bearman | Hass Oscar Piastri | McLaren

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al GP de Brasil 2025?

Previo al GP de Brasil 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 324 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1: