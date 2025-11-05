Las emociones de la Fórmula 1 se reanudan con el GP de Brasil 2025; así que estamos listos para compartirte las fechas, horarios y dónde ver la carrera en el circuito de Interlagos.
Después de la victoria de Lando Norris en el GP de México, la Fórmula 1 aterrizará en el circuito de Interlagos, en el GP de Brasil 2025.
GP de Brasil 2025: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1 en Interlagos
La Fórmula 1 continúa su andar en el continente americano con la carrera 20 de la temporada 2025, el GP de Brasil 2025, cuyas actividades inician el viernes 7 de noviembre y culminan el domingo 9 de noviembre.
GP de Brasil 2025: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1 en Interlagos
El GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1 tendrá una práctica libre, continuará con la clasificación y carrera sprint, para cerrar con la carrera principal en Interlagos.
A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Brasil 2025:
- Práctica 1 | Viernes 7 de noviembre | 8:30 horas
- Clasificación Sprint | Viernes 7 de noviembre | 12:30 horas
- Carrera Sprint | Sábado 8 de noviembre | 8 horas
- Clasificación carrera | Sábado 8 de noviembre | 12 horas
- Carrera GP de Brasil 2025 | Domingo 9 de noviembre | 11 horas
GP de Brasil 2025: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?
La transmisión del GP de Brasil 2025 será a través de la cadena SKY Sports, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).
- Evento: GP de Brasil 2025
- Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Circuito de Interlagos
- Transmisión: SKY Sports y F1TV
¿Cómo quedó el GP de México 2025 de la Fórmula 1?
Previo al GP de Brasil 2025, Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 y superó a su compañero Oscar Piastri, en la cima del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.
El podio del GP de México 2025 fue completado por Charles Leclerc y Max Verstappen, quien aprovechó la penalización a Lewis Hamilton para obtener el tercer puesto.
Así quedó el GP de México 2025:
- Lando Norris | McLaren
- Charles Lecrec | Ferrari
- Max Verstappen | Red Bull
- Oliver Bearman | Hass
- Oscar Piastri | McLaren
¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al GP de Brasil 2025?
Previo al GP de Brasil 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 324 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.
Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1:
- Lando Norris (McLaren) | 357 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) | 356 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) | 321 puntos
- George Russell (Mercedes) | 258 puntos
- Charles Lecrec (Ferrari) | 210 puntos