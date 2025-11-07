Tigres vs FC Juárez se miden en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de las Amazonas.

Después de ganar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, Tigres buscará amarrar el pase a las semifinales en su cancha recibiendo al FC Juárez.

Tigres vs FC Juárez: Fecha para ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX Femenil

FC Juárez visita a Tigres en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, partido programado para jugarse el domingo 9 de noviembre de 2025.

Tigres vs FC Juárez: Horario para ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX Femenil

A las 17 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Tigres vs FC Juárez, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Tigres vs FC Juárez: Canal para ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX Femenil

La plataforma FOX transmitirá el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, Tigres vs FC Juárez.

Partido: Tigres vs FC Juárez

Fase: Vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX

🐯✨ ¡Les tenemos un planazo para este domingo, Incomparables! 💛 ¡Apoyemos a las Amazonas en la vuelta de los Cuartos de Final!



🌋🔥 ¡Que el Volcán sea una fiesta! Adquiere tus boletos aquí. 👇

🎟️ https://t.co/nAiBYoqeEe pic.twitter.com/MERAhsmFSS — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) November 7, 2025

¿Cómo quedó FC Juárez vs Tigres en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Las Bravas del FC Juárez no pudieron aprovehar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil ante Tigres, luego de perder 0-1 con las Amazonas.

Stephany Mayor fue la anotadora del gol de la diferencia a favor de las Bravas del FC Juárez, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Qué necesitan Tigres y FC Juárez para avanzar a semifinales de la Liga MX Femenil?

Tigres puede perder por la mínima diferencia en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, y avanzaría por su mejor posición en el torneo regular, eliminando a las Bravas del FC Juárez.

En ese sentido, el FC Juárez femenil necesita ganar por dos goles de diferencia a Tigres, para eliminar a las Amazonas en los cuartos de final.