Quique Setién, exentrenador del FC Barcelona, se perfila como el candidato principal para dirigir a Tigres en la Liga MX tras la renuncia de Guido Pizarro.

De acuerdo con reportes desde Europa, el técnico español ya habría aceptado la propuesta del club, que atraviesa una crisis deportiva con apenas un punto en cuatro jornadas y la eliminación en la Leagues Cup.

Quique Setién lidera la terna junto a Juan Carlos Osorio y Guillermo Barros Schelotto, y su llegada podría anunciarse antes del duelo ante Atlante.

Quique Setién llegaría en plena crisis de Tigres en la Liga MX

Tigres, con Gerardo Torrado al frente, busca solucionar la crisis deportiva del equipo tras la renuncia de Guido Pizarro.

Tigres ocupa la posición 16 de la tabla tras sumar apenas 1 punto de 12 posibles. El interinato de Hernán Elizondo no pudo corregir el rumbo, sumando la eliminación en la primera fase de la Leagues Cup.

En la Liga MX, Tigres perdió el pasado sábado 15 de agosto ante Atlas, que jugó buena parte del partido con un futbolista menos.

De acuerdo a reportes del agente Franco Fernández desde Europa, Quique Setién ya aceptó la oferta y el trato está prácticamente pactado a falta de detalles finales.

Tigres ha perdido el rumbo en la Liga MX y le urge un nuevo técnico (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

Los otros candidatos para ser entrenador de Tigres

Quique Setién lidera una terna final de entrenadores junto al colombiano Juan Carlos Osorio y el argentino Guillermo Barros Schelotto, pero solo uno de ellos tomará el mando de Tigres.

A más tardar este jueves, la directiva de Tigres anunciará a su nuevo entrenador, quien podrá presenciar el partido del próximo viernes ante Atlante en el Estadio Universitario.