El Club Tigres UANL anunció una profunda reestructuración institucional que marca el fin de la gestión de Gerardo Torrado como vicepresidente deportivo y confirma el regreso de Víctor Manuel Vucetich.

Víctor Manuel Vucetich, de 71 años de edad, asumirá doble función: liderar la vicepresidencia deportiva y dirigir de manera interina al equipo.

Con su amplia trayectoria en el fútbol mexicano y conocimiento previo del club, la directiva de Tigres apuesta por su experiencia para fortalecer el proyecto felino.

Tigres inicia así una nueva etapa con cambios en su cuerpo técnico de transición.

¡Cambio en Tigres! Víctor Manuel Vucetich reemplaza a Gerardo Torrado y será DT interino (Especial)

Fin de la gestión de Gerardo Torrado

El club informó de manera oficial que Gerardo Torrado deja de ocupar el cargo de Vicepresidente Deportivo de la institución, posición en la que se desempeñó durante los últimos dos años.

En su comunicado oficial, Tigres agradeció a Torrado por el profesionalismo, el compromiso y la dedicación mostrados a lo largo de su etapa en el club, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales.

Gerardo Torrado, el exfutbolista que llegó a la directiva de Tigres. (Redes Sociales)

El regreso de Víctor Manuel Vucetich con doble función

Para asumir el liderazgo deportivo, la directiva felina concretó la incorporación de Víctor Manuel Vucetich como su nuevo Vicepresidente Deportivo.

No obstante, el nombramiento llega acompañado de una tarea adicional inmediata: Vucetich también asumirá la dirección técnica del primer equipo de forma interina.

La institución resaltó que Vucetich posee una amplia y sumamente destacada trayectoria dentro del fútbol mexicano, además de contar con la ventaja de conocer a la perfección la identidad de Tigres, club al que ya ha tenido la oportunidad de dirigir en dos etapas previas de su carrera.

Con su liderazgo, experiencia y profundo conocimiento del entorno futbolístico, se busca apuntalar el proyecto deportivo del equipo.