Cemex analiza ingresar su 40% de participación en el Club Tigres a un fondo de inversión para capitalizar al equipo, cuya mayoría pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

La propuesta surge del nuevo CEO, Jaime Muguiro Domínguez, y retoma la intención de atraer inversión extranjera tras el rechazo en 2024 a Apollo Global Management.

Para concretar el plan, Cemex deberá contar con la aprobación de la UANL, mientras se busca ampliar las opciones financieras que fortalezcan al club regiomontano.

Cemex buscaría inversión extranjera para Tigres

Con el 40% de la pertenencia de Tigres, Cemex estaría pensando en la posibilidad de que Apollo Global Management invierta en el equipo. Pero antes deben obtener la aprobación de la UANL.

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