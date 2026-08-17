Quique Setién, exfutbolista y entrenador español, es reconocido por su estilo basado en la posesión del balón y el futbol ofensivo.

Como jugador, desarrolló una carrera de casi dos décadas principalmente con el Racing de Santander, además de pasar por Atlético de Madrid, CD Logroñés y Levante, logrando la Supercopa de España en 1985.

En los banquillos ha dirigido a clubes como UD Las Palmas, Real Betis, Villarreal y FC Barcelona, donde asumió el cargo en 2020, consolidándose como referente del futbol español.

¿Quién es Quique Setién?

Quique Setién es un exfutbolista y entrenador español conocido por su propuesta de juego basada en la posesión del balón, el futbol ofensivo y la construcción desde la salida.

Como futbolista tuvo una trayectoria de casi dos décadas, principalmente con el Racing de Santander, además de jugar para Atlético de Madrid, CD Logroñés y Levante. Como entrenador, ha dirigido a clubes de España y China, entre ellos Real Betis, FC Barcelona, Villarreal y Beijing Guoan.

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en 2020, cuando fue elegido como entrenador del FC Barcelona para dirigir al conjunto catalán durante la segunda mitad de la temporada 2019-2020.

¿Qué edad tiene Quique Setién?

Quique Setién tiene 67 años, nació el 27 de septiembre en Santander, España.

¿Quién es la esposa de Quique Setién?

Quique Setién está casado con Rosa Manzanera, quien lo ha acompañado durante sus diferentes etapas profesionales como entrenador.

¿Qué signo zodiacal es Quique Setién?

Quique Setién es Libra, debido a que nació el 27 de septiembre.

Libra es un signo del elemento Aire y suele asociarse con características como el equilibrio, la diplomacia, la búsqueda de armonía y el sentido de la justicia.

¿Quique Setién tiene hijos?

Sí. Quique Setién tiene dos hijos: Laro y Sofía Setién.

Su hijo Laro Setién siguió los pasos de su padre en el futbol y ha desarrollado una carrera como futbolista.

¿Qué estudió Quique Setién?

Su formación profesional estuvo principalmente relacionada con el futbol, primero como jugador y posteriormente como entrenador. También cuenta con la preparación y titulación necesaria para ejercer como técnico profesional en España.

¿En qué ha trabajado Quique Setién?

Quique Setién es reconocido por su trayectoria como entrenador de equipos españoles de Primera División y por su paso por el FC Barcelona. Antes de llegar a los banquillos, fue futbolista profesional durante casi 20 años.

Racing de Santander: 1977-1985

Atlético de Madrid: 1985-1988

CD Logroñés: 1988-1992

Racing de Santander: 1992-1996

Levante UD: 1996

Durante su etapa como jugador consiguió, entre otros logros, la Supercopa de España de 1985 con el Atlético de Madrid.

Racing de Santander: 2001-2002

Poli Ejido: 2003-2004

Selección de Guinea Ecuatorial: 2006

CD Logroñés: 2007-2008

CD Lugo: 2009-2015

UD Las Palmas: 2015-2017

Real Betis: 2017-2019

FC Barcelona: 2020

Villarreal: 2022-2023

Beijing Guoan: 2024-2025

Sin club: desde octubre de 2025

Su etapa más mediática fue con el FC Barcelona, donde tomó el cargo en enero de 2020 y dirigió al equipo durante la temporada 2019-2020.

Ahora, en agosto de 2026, su nombre aparece entre las opciones para dirigir a Tigres UANL, aunque hasta el momento su llegada al futbol mexicano no está confirmada oficialmente.