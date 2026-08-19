Víctor Manuel Vucetich habría tomado fuerza como la principal opción para convertirse en nuevo director técnico de Tigres, en medio de la crisis deportiva que atraviesa el club tras la salida de Guido Pizarro.

De acuerdo con información de David Medrano, la directiva felina colocó al experimentado estratega por encima de otros nombres analizados en las últimas semanas, como Quique Setién, Guillermo Barros Schelotto y Juan Carlos Osorio.

La decisión marcaría un giro importante en la búsqueda de estabilidad para Tigres.

Víctor Manuel Vucetich tuvo reunión con directiva de Tigres

Según el reporte, ambas partes sostuvieron una reunión durante este miércoles para conocer sus respectivos proyectos y analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo.

En el encuentro estuvieron presentes integrantes de la directiva de Tigres y altos mandos de Cemex, entre ellos Carlos Emilio González, Carlos Valenzuela y Mauro Doehner, así como Víctor Manuel Vucetich.

La eventual llegada del llamado “Rey Midas” provocaría una enorme polémica en el futbol regiomontano debido a que Vucetich es uno de los técnicos más identificados con Rayados de Monterrey, el acérrimo rival de Tigres.

Víctor Manuel Vucetich aparece como opción de Tigres para ocupar el banquillo. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Víctor Manuel Vucetich ya ha sido campeón en la Liga MX

Víctor Manuel Vucetich ha conseguido dos títulos de Liga MX, en el Apertura 2009 y Apertura 2010, además de conquistar tres ediciones consecutivas de la Concachampions entre 2011 y 2013.

Tigres busca recuperar estabilidad y competitividad, y el “Rey Midas” podría tener la oportunidad de escribir un capítulo inesperado de su carrera, ahora al frente del máximo rival del club con el que construyó buena parte de su legado.