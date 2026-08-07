Juan Carlos Osorio Arbeláez, nacido en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, es un director técnico colombiano con más de dos décadas de experiencia internacional.

Tras una lesión que truncó su carrera como futbolista, se especializó en preparación física y dirección técnica, destacando por su enfoque táctico y rotación de jugadores.

Su mayor reconocimiento llegó con la Selección Mexicana, al clasificar al Mundial de Rusia 2018 y vencer 1-0 a Alemania.

Ha dirigido clubes en Colombia, Brasil, México, Egipto y selecciones nacionales como Paraguay.

¿Quién es Juan Carlos Osorio?

Juan Carlos Osorio Arbeláez es un director técnico colombiano nacido en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, quien inició su carrera como futbolista profesional antes de convertirse en estratega. Tras una lesión que terminó con su etapa como jugador, se enfocó en la preparación física y la dirección técnica, áreas en las que construyó una carrera internacional.

A lo largo de su trayectoria, Osorio se ha caracterizado por su enfoque táctico, el análisis detallado de sus rivales y la rotación constante de jugadores. Su mayor reconocimiento llegó durante su paso por la Selección Mexicana, con la que logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y protagonizó uno de los triunfos más recordados del futbol mexicano al vencer 1-0 a Alemania.

Además de México, ha dirigido equipos en Colombia, Estados Unidos, Brasil y Egipto, así como la Selección de Paraguay, consolidándose como uno de los entrenadores colombianos con mayor experiencia internacional.

¿Qué edad tiene Juan Carlos Osorio?

Juan Carlos Osorio tiene 65 años de edad. Nació el 6 de agosto de 1961 en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia.

¿Juan Carlos Osorio tiene pareja?

Juan Carlos Osorio está casado con Julieth Ceballos, con quien mantiene una relación de más de dos décadas. La pareja ha formado una familia durante la trayectoria del entrenador colombiano.

¿Qué signo zodiacal es Juan Carlos Osorio?

Juan Carlos Osorio es del signo zodiacal Leo, debido a que nació el 6 de agosto.

Leo pertenece al elemento fuego y suele asociarse con características como liderazgo, seguridad, carisma, determinación y una fuerte presencia personal, cualidades que suelen relacionarse con figuras que desempeñan roles de dirección.

¿Juan Carlos Osorio tiene hijos?

Juan Carlos Osorio tiene dos hijos: Juan Sebastián Osorio y Sergio Osorio Ceballos.

¿Qué estudió Juan Carlos Osorio?

La formación de Juan Carlos Osorio estuvo enfocada en el futbol, la preparación física y la dirección técnica.

Universidad de Liverpool (Inglaterra): realizó una especialización en futbol, donde fortaleció sus conocimientos como estratega y preparador físico.

Certificación de entrenadores de la UEFA: obtuvo la máxima acreditación para técnicos durante su etapa como preparador físico y asistente técnico del Manchester City.

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Osorio?

Juan Carlos Osorio es reconocido por una trayectoria de más de dos décadas como entrenador profesional, con experiencia en clubes de América, Europa y África, además de haber dirigido dos selecciones nacionales. Su carrera incluye títulos, participaciones mundialistas y proyectos en diferentes ligas internacionales.

Entre sus principales trabajos destacan: