Gerardo Torrado Díez de Bonilla es un exfutbolista y directivo deportivo mexicano, reconocido por su trayectoria como mediocampista y por haber sido uno de los referentes de la Selección Mexicana durante más de una década. Apodado “El Borrego”, destacó por su capacidad defensiva, liderazgo y constancia en el terreno de juego.

Tras retirarse como futbolista, Torrado comenzó una nueva etapa en la administración deportiva. Fue director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) entre 2019 y 2022 y, después de un periodo alejado de los reflectores, regresó al futbol profesional en agosto de 2024 como vicepresidente deportivo de Tigres, cargo desde el que asumió nuevas responsabilidades dentro de uno de los clubes más importantes de la Liga MX.

¿Quién es Gerardo Torrado?

Gerardo Torrado nació en la Ciudad de México y desarrolló una carrera de más de 20 años como futbolista profesional. Se desempeñó principalmente como mediocampista defensivo y tuvo la oportunidad de jugar tanto en México como en España y Estados Unidos.

Su trayectoria incluyó a Pumas UNAM, Real Betis, Tenerife, Sevilla, Racing de Santander, Cruz Azul, Club América e Indy Eleven. En Cruz Azul se convirtió en uno de los principales referentes del equipo y ejerció como capitán durante varias temporadas.

Con la Selección Mexicana, Torrado disputó tres Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. También conquistó títulos como la Copa Confederaciones de 1999 y la Copa Oro de la Concacaf.

Después de colgar los botines en 2019, comenzó su carrera como directivo y posteriormente asumió responsabilidades en la FMF. En 2024 se incorporó a Tigres como vicepresidente deportivo.

Gerardo Torrado, el exfutbolista que llegó a la directiva de Tigres. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Gerardo Torrado?

Gerardo Torrado tiene 47 años de edad. Nació el 30 de abril de 1979 en la Ciudad de México.

¿Gerardo Torrado tiene pareja?

Gerardo Torrado está casado con Regina Torrado. El exfutbolista mantiene su vida familiar alejada de los reflectores y son pocos los detalles que ha hecho públicos sobre su relación.

¿Qué signo zodiacal es Gerardo Torrado?

Gerardo Torrado es del signo zodiacal Tauro, debido a que nació el 30 de abril.

Tauro pertenece al elemento tierra y suele asociarse con características como estabilidad, perseverancia, determinación y lealtad.

¿Gerardo Torrado tiene hijos?

Gerardo Torrado tiene un hijo llamado Jerónimo Torrado.

¿Qué estudió Gerardo Torrado?

La información pública sobre los estudios académicos de Gerardo Torrado es limitada. Su formación estuvo principalmente vinculada con el futbol y su desarrollo como deportista profesional.

¿En qué ha trabajado Gerardo Torrado?

Gerardo Torrado es conocido por haber sido uno de los mediocampistas mexicanos más destacados de su generación y por su posterior transición al ámbito directivo. Su carrera abarca más de dos décadas como futbolista profesional y una segunda etapa vinculada con la gestión deportiva.