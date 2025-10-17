Luego de que la Fórmula 1 le retirara los derechos de transmisión a Fox Sports en México, el resto de la temporada 2025 estará a cargo de Televisa y Sky Sports.

La Fórmula 1 y Televisa llegaron a un acuerdo que será válido hasta la temporada 2028. De esta manera, los fans podrán seguir toda la acción desde el canal Sky Sports, además de algunos Grandes Premios por TV abierta.

Ahora, todos se preguntan quiénes serán los narradores que serán los encargados de llevar toda la emoción del fin de semana, así que aquí te lo contamos.

¿Quiénes serán los narradores de la Fórmula 1 en Televisa y Sky Sports?

Televisa y Sky Sports ya tienen definidos a los especialistas que estarán detrás del micrófono durante las transmisiones de Fórmula 1.

Hasta el momento, se han confirmado a cuatro elementos que cada fin de semana estarán llevando toda la acción de la Fórmula 1 a través de Televisa y Sky Sports.

Entre ellos se encuentra Sam Reyes Hernández, un veterano del automovilismo mexicano con décadas de experiencia dentro y fuera de las pistas. Ha sido comisario deportivo en diversas categorías, además de ser una voz recurrente en medios como TUDN TV y Radio.

Sergio “Checho” Rodríguez será otro de los protagonistas en la cabina. El periodista argentino, que también fue piloto en los 90, ha construido una sólida trayectoria narrando diferentes categorías del motor.

El equipo se complementa con el piloto mexicano Mario Domínguez, quien ofrecerá análisis técnico con base en su carrera en Champ Car e IndyCar, y con Omar Álvarez, reportero acreditado por la FIA que brindará información en vivo desde los circuitos.

Con esta combinación de voces experimentadas, Sky Sports y Televisa buscan ofrecer una cobertura más completa y especializada para los aficionados de la Fórmula 1 en México.

A fondo y sin soltar!



Iniciamos una nueva etapa profesional en #F1 junto a mis compañeros y amigos @SamReyesH, @Chechousa @SUPERMARIODOM



Les tendré toda la información del #USAGP 2025 desde el Pit Lane del Circuito de las Américas #COTA y a pie de pista a través de @SKYSportsMX pic.twitter.com/xN40PqVUyT — Omar Álvarez ⏱️ (@ElPitWall) October 16, 2025

¿Desde cuándo Televisa y Sky Sports transmitirán la Fórmula 1?

Las transmisiones de la Fórmula 1 a cargo de Televisa y Sky Sports ya iniciaron desde el Gran Premio de Singapur en el que George Russell resultó ganador.

Con ello, todo lo que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1 será transmitida por Televisa y Sky Sports.

Y otra de las buenas noticias es que el Gran Premio de México tendrá algunas transmisiones por TV abierta, lo que hará que más personas puedan disfrutar del evento.