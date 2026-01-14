Tiempos de cambio se viven en las televisoras del futbol mexicano, algunas empresas nacen y otras están al borde de la desaparición; en el segundo rubro aparece Sky Sports México, que saldrá del aire en 23 de enero.

Sky Sports que, hace apenas unos años, tenía un gran catálogo deportivo, ha comenzado a perder fuerza y la irrupción de los canales de streaming ha ganado terreno en el mundo del entretenimiento y los deportes.

La caída de Sky Sports México comenzó cuando iZZI adquirió Sky, los costos tuvieron que reducirse dramáticamente y el martes 13 de enero la situación fue insostenible y decenas de personas perdieron su puesto.

El siguiente paso para la televisora es la desaparición. Ha trascendido que el 23 de enero Sky Sports dejará de transmitir.

¿Qué pasará con las transmisiones de LaLiga, la Bundesliga y la Fórmula 1 en Sky Sports?

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, luego de que más de 70 personas perdieran su trabajo en Sky Sports México, el siguiente paso de la televisora es la desaparición. Será el 23 de enero cuando salga del aire.

“Después de que hubo falta de pagos a varios de sus elementos, cerca de cuatro meses sin recibir salario cuando iZZi adquirió a Sky, ayer ya les avisaron que se acabó la chamba y cortaron a más de 70 personas de Sky Sports”, informó la fuente mencionada.

Ante la desaparición de Sky Sports, cientos de personas que cuentan con el servicio se preguntan qué pasará con las transmisiones de LaLiga, la Bundesliga y la Fórmula 1.

La respuesta es sencilla, sus derechos de transmisión pasarán a iZZI, producidas por AyM Sports.

Fox One, Disney y ViX + desbandan a Sky Sports en la oferta deportiva

En años pasados era suficiente contratar Sky Sports para contar con una variedad importante de contenidos deportivos, los tiempos cambiaron y ahora los canales de streaming dominan el negocio.

Fox One, Disney, HBO, ViX y Amazon Prime han ganado terreno en el mundo deportivo. Para todos los amantes del futbol se ha convertido en un lío disfrutar de las mejores ligas del mundo.