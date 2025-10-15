En medio del auge y la euforia por la realización del Gran Premio de México 2025, los fanáticos de la Fórmula 1 recibieron una gran noticia sobre un acuerdo con Televisa que les beneficiará para las próximas temporadas.

Televisa adquirió los derechos de transmisión de la Fórmula 1 a partir del Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá entre el fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de octubre, hasta la temporada 2028.

La noticia llega luego de la incertidumbre que se generó recientemente entre los aficionados por la reciente salida de la F1 de la parrilla de contenidos de Fox Sports, que a lo largo de este año ha perdido los derechos de varias competencias.

¡Histórico acuerdo! Televisa da una gran noticia para los seguidores de la Fórmula 1 en México

Este miércoles 15 de octubre, Televisa anunció la adquisición de los derechos de transmisión de la Fórmula 1, dándole una gran noticia a los fanáticos que se quedaron en la incertidumbre luego de que Fox Sports tuviera fallas con la cobertura en la presente temporada.

Televisa detalló que la mayoría de sus transmisiones irán en exclusiva por la señal de Sky Sports, la cual forma parte de los paquetes de televisión restringida de Izzi y Sky+, pero también algunas carreras podrán verse por tv abierta.

Como ya es habitual, el Gran Premio de México pasará por tv abierta con la cobertura completa, al igual que otras dos carreras de las temporadas que abarcan el acuerdo, mismas que serían dadas a conocer cuando revelen su calendario.

¿Por dónde transmitirá Televisa el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1?

El acuerdo de Televisa y la Fórmula 1 entrará en vigor desde este mismo fin de semana cuando se cierra el Gran Premio de Estados Unidos 2025 y ya se sabe por dónde será transmitido el mismo.

Izzi compartió un comunicado en el cual dio a conocer que contará con todas las sesiones de entrenamientos, clasificación, sprint y carreras de cada Gran Premio a través del canal Sky Sports, por lo que el GP de Estados Unidos ya se podrá disfrutar en su totalidad por este medio.

Es importante señalar que este acuerdo con Televisa, incluye que la F1 TV seguirá disponible en el mercado, ofreciendo a los aficionados una alternativa para la cobertura de cada carrera.