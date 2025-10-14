Faltan pocos días para que la Fórmula 1 regrese a tierras aztecas para disfrutar el fin de semana del Gran Premio de México 2025, en el que miles de aficionados asistirán al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, hay buenas noticias para aquellos que no puedan ver el Gran Premio de México 2025 presencialmente, pues ya se han confirmado los canales por los que será transmitido el evento de la Fórmula 1.

De esta manera, la actividad del Gran Circo llegará a más personas que busquen adentrarse en el mundo del automovilismo.

Revelan en dónde transmitirán el Gran Premio de México 2025

El Gran Premio de México 2025 confirmó sus señales de transmisión para los fans del automovilismo en el país, y hay buenas noticias para quienes prefieren la televisión abierta.

Canal 5 de Televisa será la opción gratuita para seguir los momentos más importantes del fin de semana de carrera, incluyendo las Prácticas Libres 2, la Clasificación y, por supuesto, la Carrera del Gran Premio de México 2025.

Para los seguidores que deseen cubrir toda la actividad del Gran Premio, desde la primera práctica hasta las entrevistas y los análisis posteriores, estarán disponibles las opciones de pago como Sky Sports y F1TV en México.

La transmisión en televisión abierta permitirá que la carrera llegue a un público más amplio, mientras que las plataformas de pago brindarán un seguimiento detallado y especializado para quienes buscan no perderse ningún detalle de la acción en pista.

Prácticas Libres 2, Clasificación y Carrera del #MexicoGP será transmitido por Canal 5.



El resto por SKY Sports. pic.twitter.com/SAPZK9enEz — NOW Sports (@Now_deportes) October 14, 2025

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2025?

El Gran Premio de México 2025 ya tiene fecha confirmada en el calendario de la Fórmula 1. La competencia se llevará a cabo del viernes 24 al domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante esos tres días, los aficionados de la Fórmula 1 podrán seguir de cerca cada práctica, la clasificación y la carrera principal del Gran Premio de México 2025.

Además, el Autódromo Hermanos Rodríguez contará con las tradicionales zonas de entretenimiento y actividades complementarias para los asistentes, incluyendo exposiciones, interacción con patrocinadores y experiencias exclusivas para los fans.