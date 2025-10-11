Estamos exactamente a 8 meses del arranque del Mundial 2026, mismo que será histórico porque se llevará a cabo en tres países diferentes y además por ser el primero con 48 selecciones, por ello Televisa está preparando una fiesta.

Televisa quiere echar la casa por la ventana para la llegada del Mundial 2026 y por ello acaba de cerrar una importante alianza con un YouTuber bastante reconocido que eleve la cobertura de la empresa.

Esta alianza también se sumaría a las incorporaciones que el elenco de narraciones que la televisora tendría a partir del siguiente año para llevarle las emociones de la Copa del Mundo a todos los aficionados.

¿Dónde quedaron las leyendas? Televisa llevará a un YouTuber al Mundial 2026

Televisa acaba de dar un golpe de autoridad sobre la mesa al cerrar la alianza con el YouTuber, MrBeast, de cara a los trabajos que hará la televisora para la cobertura del Mundial 2026, del cual tienen los derechos de transmisión.

MrBeast y Televisa anunciaron una colaboración histórica que llevará por nombre “Road to Beast Cup”, una iniciativa que reunirá a creadores de contenido y leyendas del futbol rumbo al Mundial 2026.

Esta alianza que sin duda beneficiará a ambas partes, reunirá a creadores digitales y leyendas del futbol en el Estadio Azteca para disputar el torneo Creator Cup 1v1, en una fecha todavía por definir, el evento buscará recaudar fondos para construir canchas en distintos países del mundo.

¿Quién es MrBeast, el YouTuber que se alió con Televisa para el Mundial 2026?

James Donaldson, o mejor conocido como MrBeast, es uno de los creadores de contenido más influyentes y seguidos del mundo, con más de 250 millones de suscriptores en YouTube y que recién se alió con Televisa para el Mundial 2026.

Se trata de un millonario influencer que su contenido consiste en compartir experiencias de las zonas extremas que visita, regalos millonarios que le da a personas, entre otro tipo de videos que lo han viralizado y por ello es uno de los youtubers más reconocidos globalmente.

Por medio de su organización, Beast Philanthropy, ha financiado desde bancos de alimentos hasta proyectos educativos y medioambientales en varios países ya que su enfoque combina entretenimiento y altruismo y es lo que espera repetir en esta alianza con Televisa.