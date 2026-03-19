El Real Madrid logró superar la fase de octavos de final de la Champions League tras derrotar al Manchester City, sin embargo, perdió a su portero titular Thibaut Courtois por una lesión.

Y es que durante el partido contra Manchester City, el portero Thibaut Courtois no pudo continuar el partido, por lo que fue sustituido del campo de juego.

Ante ello, el guardameta de la Selección de Bélgica no solo se perderá varios encuentros con el equipo merengue, pues también causará baja de la convocatoria de su país y no podrá jugar contra México en el partido amistoso.

¿Cuánto tiempo quedará fuera Thibaut Courtois?

Luego del encuentro de la Champions League, el Real Madrid informó a través de un comunicado qué tipo de lesión tiene el guardameta Thibaut Courtois, que representa a la Selección de Bélgica.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución”, informó el Real Madrid.

Aunque el conjunto blanco no reveló el tiempo estimado de recuperación, reportes indican que el portero merengue estará fuera de acción por lo menos durante seis semanas.

Los partidos que se perderán Thibaut Courtois:

Atlético de Madrid (LaLiga) - 22 de marzo

México (amistoso de la Selección de Bélgica) - 31 de marzo

Mallorca (LaLiga) - 4 de abril

Girona (LaLiga) - 12 de abril

Alavés (LaLiga) - 22 de abril

Real Betis (LaLiga) - 26 de abril

Bayern Múnich (ida y vuelta de cuartos de final de Champions League)

Real Madrid confirma lesión de Thibaut Courtois y se pierde el amistoso ante México. (Manu Fernández / AP)

¿Quién suplirá a Thibaut Courtois en el Real Madrid?

Andriy Lunin tomó el lugar de Thibaut Courtois en el partido contra Manchester City de los octavos de final de la Champions League, por lo que es muy probable que él sea el elegido en el arco del Real Madrid.

Por otro lado, también se encuentra Fran González, una de las jóvenes promesas dentro del Real Madrid y que podría ser considerado por el DT Álvaro Arbeloa.