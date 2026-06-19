Él es Nestory Irankunda, un joven futbolista australiano que nació en un campo de refugiados en Tanzania y se ha convertido en una de las figuras del Mundial 2026.

Nestory Irankunda se convirtió en el goleador más joven de la Selección de Australia al anotar frente a Turquía en el Mundial 2026.

¿Quién es Nestory Irankunda, futbolista de Australia?

Nestory Irankunda es un futbolista profesional australiano de que se desempeña principalmente como extremo.

Nestory Irankunda (Kaleb Tatum / AP Photo/Kaleb Tatum)

Su estilo de juego se caracteriza por una velocidad explosiva y potencia física, y suele celebrar sus goles golpeando el banderín de esquina en honor a su ídolo Tim Cahill.

Nació el 9 de febrero de 2006 en un campo de refugiados en Kigoma, Tanzania. Sus padres, Gideon y Dafroza, habían huido de la sangrienta guerra civil en su país natal, Burundi, para buscar refugio en Tanzania.

Cuando Nestory tenía solo tres meses, su familia logró emigrar a Australia como parte de un programa de reasentamiento.

Se establecieron inicialmente en Perth durante ocho años y posteriormente se mudaron a Adelaida, donde Irankunda comenzó a destacar en el fútbol juvenil.

La historia de Nestory Irankunda ha captado la atención del Mundial 2026.

¿Cuántos años tiene Nestory Irankunda, futbolista de Australia?

Nestory Irankunda tiene 20 años de edad.

¿Quién es la esposa de Nestory Irankunda, futbolista de Australia?

Nestory Irankunda no tiene esposa.

Nestory Irankunda, futbolista de Australia (@nestory._ / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Nestory Irankunda, futbolista de Australia?

Nestory Irankunda es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Nestory Irankunda, futbolista de Australia?

Nestory Irankunda no tiene hijos.

¿Qué estudió Nestory Irankunda, futbolista de Australia?

Desde muy joven, Nestory Irankunda se centró en su desarrollo personal como futbolista.

Nestory Irankunda, futbolista de Australia (@nestory._ / Instagram )

¿En qué ha trabajado Nestory Irankunda, futbolista de Australia?

La trayectoria de Nestory Irankunda ha destacado ya que pasó de un campo de refugiados a convertirse en una estrella del futbol mundial.

Se formó en clubes juveniles como Northern Wolves, Parafield Gardens y Adelaide Croatia Raiders antes de unirse al Adelaide United en 2021.

En enero de 2022, con solo 15 años, debutó en la primera división australiana (A-League). Se convirtió en el jugador más joven en anotar un hat-trick en la era de la A-League Men.

En su última temporada (23/24), anotó 8 goles y dio 6 asistencias, siendo nombrado Mejor Jugador Joven de la liga. En total, con el Adelaide United acumuló 16 goles y 8 asistencias en 60 partidos de liga.

En noviembre de 2023, se anunció su venta al Bayern de Múnich por una cifra récord para la liga australiana (cerca de 3 millones de euros más variables).

Se incorporó en julio de 2024 y jugó para el equipo filial Bayern II en la cuarta división alemana, donde anotó 4 goles y dio 4 asistencias en 15 partidos. No llegó a debutar con el primer equipo bávaro.

En enero de 2025, fue cedido al club suizo Cesión al Grasshopper para ganar experiencia competitiva en el fútbol profesional europeo.

Buscando continuidad, fichó por el Watford F. C. de la Championship inglesa el 18 de julio de 2025 por aproximadamente 3 millones de euros.

Nestory Irankunda eligió representar a Australia a pesar de poder jugar para Tanzania o Burundi, debutó el 6 de junio de 2024 contra Bangladesh.

Cinco días después de su debut, anotó contra Palestina, convirtiéndose en el segundo goleador más joven de la historia de los Socceroos.

En el Mundial 2026, anotó el primer gol de Australia en la victoria 2-0 contra Turquía.

Con este tanto, se convirtió en el australiano más joven en marcar en una Copa del Mundo y en el primer jugador nacido fuera del país en lograrlo para la selección.