Edwin Cerrillo es un futbolista de Estados Unidos que juega como mediocampista defensivo en LA Galaxy de la Major League Soccer (MLS). Formado en la academia de FC Dallas, también ha representado a Estados Unidos en selecciones juveniles y es considerado uno de los talentos surgidos del fútbol estadounidense de ascendencia mexicana, además en 2026 fichó como un nuevo refuerzo del Club América para el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Quién es Edwin Cerrillo?

Edwin Javier Cerrillo es un futbolista estadounidense nacido en Waco, Texas, el 3 de octubre de 2000. Se desempeña como mediocampista defensivo y comenzó su formación en la academia de FC Dallas, donde se consolidó como jugador antes de incorporarse a LA Galaxy en 2023. Además de su carrera en clubes, ha formado parte de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Edwin Cerrillo?

El futbolista Edwin Cerrillo nació el 3 de octubre de 2000 en Waco, Texas, Estados Unidos. En 2026 tiene 25 años.

¿Edwin Cerrillo tiene hijos?

No existe información pública que indique que Edwin Cerrillo tenga hijos. El mediocampista mantiene su vida personal alejada de los reflectores y se concentra en su carrera deportiva.

¿Qué estudios tiene Edwin Cerrillo?

El futbolista Edwin Cerrillo realizó su formación deportiva en la Academia de FC Dallas, aunque se comprometió a jugar fútbol universitario con la Universidad de Maryland, decidió firmar un contrato profesional en FC Dallas en 2019, por lo que no desarrolló una carrera universitaria.

¿En qué ha trabajado Edwin Cerrillo?

El mediocampista ha desarrollado toda su carrera profesional en la Major League Soccer (MLS).

Ha militado en los siguientes equipos:

2019-2023: FC Dallas

FC Dallas 2019-2021: North Texas SC (préstamo)

North Texas SC (préstamo) 2023-2026: LA Galaxy

LA Galaxy 2026: Club América

Con FC Dallas debutó como profesional tras firmar como jugador de cantera (Homegrown Player). En 2023 fue transferido a LA Galaxy, donde se consolidó como mediocampista defensivo. Además, ha representado a Estados Unidos en las categorías Sub-20 y Sub-23, incluyendo su participación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019.