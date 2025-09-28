Raúl Jiménez tuvo una mañana de sensaciones encontradas en Inglaterra toda vez que, por una parte, consiguió un nuevo gol con Fulham con el tanto de cabeza que le hizo a Dibu Martínez en el encuentro frente a Aston Villa, pero, por otra parte, tuvo que salir del campo por una aparente lesión en la cadera; sin embargo, eso no le impidió dar un paso más rumbo a la élite de la Premier League.

Con su más reciente anotación, Raúl Jiménez llegó a 60 goles marcados en la Premier League, esto lo coloca a dos tantos más de entrar al selecto grupo de los 50 futbolistas extranjeros que más dianas han conseguido en su paso por el futbol de Inglaterra, lo que sin duda sería un logro sumamente relevante en la carrera del delantero mexicano.

Vale especificar que específicamente en lo que es Premier League, Raúl Jiménez hizo 40 goles con Wolverhampton y con la más reciente anotación, sumó 20 con Fulham para los 60 tantos en total que lleva en una de las mejores ligas del mundo como lo es la de Inglaterra.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en Fulham vs Aston Villa?

Raúl Jiménez y Fulham se metieron a la cancha del Villa Park para enfrentarse a Aston Villa. Parecía que podría ser un partido positivo para los Cottagers cuando el atacante mexicano rompió el cero en una jugada a balón parado antes de los primeros cinco minutos del juego, pero las cosas tuvieron un vuelco radical.

De entrada, Aston Villa le empató el juego a Fulham con gol de Ollie Watkins y luego vino la lesión de Raúl Jiménez que lo sacó del juego. Ya en el segundo tiempo, John McGinn y Emiliano Buendía pusieron los tantos que decretaron el 3-1 definitivo con el que los Villanos se quedaron con los tres puntos.

Esta derrota dejó a Fulham justamente a media tabla con ocho puntos en seis juegos que son producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas; mientras que Aston Villa trata de salir de la parte baja de la clasificación y con el triunfo, llegó a seis unidades.

¡60 goles en la Premier League!



Raúl Jiménez venció al ‘Dibu’ Martínez con un gran cabezazo tras un tiro de esquina de Lukić y firmó su gol no. 60 en la Premier League.



El mexicano ya está a solo dos anotaciones de meterse al Top-50 de extranjeros con más goles en la historia… pic.twitter.com/l8lfc1yybn — Andre Marín (@andremarinpuig) September 28, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar el Fulham de Raúl Jiménez?

El siguiente partido de Fulham será correspondiente a la séptima jornada de la Premier League y esta vez, se meterán al Vitality Stadium para medirse a Bournemouth, escuadra que apenas ha perdido un partido en lo que va de la campaña. Aunado a esto está el hecho de confirmar si Raúl Jiménez podrá o no jugar en este partido tras el golpe que sufrió contra Aston Villa.

El partido entre Bournemouth y Fulham se llevará a cabo el próximo viernes 3 de octubre en punto de las 13:00 hrs (tiempo del centro de México). Ahí, en caso de jugar, Raúl Jiménez podría dar un paso más rumbo al top 50 de máximos goleadores extranjeros en la historia de la Premier League.

Es importante mencionar que desde la Selección Mexicana estarán atentos al estado físico de Raúl Jiménez toda vez que se acerca una nueva Fecha FIFA y el delantero es el estelar en el eje de ataque del tricolor de Javier Aguirre.