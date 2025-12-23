Dani Alves es un exfutbolista que jugó en equipos como Sevilla, FC Barcelona, PSG y hasta en los Pumas pero que dijo adiós en las canchas porque fue demandado de haber cometido una agresión sexual.

El 31 de diciembre del 2022, Dani Alves habría cometido una violación sexual en un antro de Barcelona, donde pasaba sus vacaciones luego de haber jugado el Mundial de Qatar 2022. Fue encontrado culpable y sentenciado a 4 años y medio en prisión en febrero del 2024.

Sin embargo, en marzo del 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absuelve al jugador brasileño debido a que consideran que hay varias imprecisiones e inconsistencias en el caso.

¿Quién es Dani Alves?

Originario de Juazeiro, Brasil, Dani Alves es un exfutbolista cuya carrera llegó a su fin debido a que enfrentó el proceso legal por el cual una joven de entonces 23 años de edad lo acusó de agredirla sexualmente en una discoteca de Barcelona.

Aunque hoy en día Dani Alves ya se encuentra libre, no retomó su carrera como futbolista y en lugar de ello optó por vivir lejos de los reflectores junto a su esposa, la modelo Joana Sanz, con quien recientemente tuvo un hijo.

Sin embargo, recientemente han circulado videos en redes sociales donde se ve al exfutbolista brasileño como pastor de una iglesia ubicada en Girona, España e incluso en algunos de ellos aparece cantando.

¿Qué edad tiene Dani Alves?

Debido a que nació el 6 de mayo de 1983, Dani Alves tiene actualmente 42 años de edad.

¿Dani Alves tiene esposa?

Joana Sanz, modelo español a de 33 años de edad es la pareja de Dani Alves. Luego de que el brasileño estuvo un tiempo en prisión se separaron pero en redes sociales han compartido fotos de ellos juntos.

¿Qué signo zodiacal es Dani Alves?

Debido a que Dani Alves nació un 6 de mayo, su signo zodiacal es Tauro

¿Dani Alves tiene hijos?

Recientemente Dani Alves y Joana Sanz pudieron ser papás pero han mantenido privada la vida de su hijo

¿Qué estudió Dani Alves?

Se desconoce el grado de estudios de Dani Alves, pero se sabe que comenzó su carrera como futbolista profesional a los 18 años de edad.

¿En qué ha trabajado Dani Alves?

Dani Alves ha jugado profesional desde los 18 años de edad y se retiró en el 2023 cuando tenía 40 años de edad con Pumas.