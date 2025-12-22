Ángel Villacampa Carrasco es un entrenador de fútbol español especializado en fútbol femenil. Inició su trayectoria en el Atlético de Madrid Femenino, con el que logró importantes resultados en Europa, y actualmente es el director técnico del Club América Femenil, cargo que ocupa desde junio de 2022.

Bajo su mando, el conjunto azulcrema se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos de la Liga MX Femenil, logrando el campeonato del Clausura 2023. De cara al Clausura 2026, su cuerpo técnico se mantiene sin cambios, con colaboradoras como Ana Galindo y Javier Ortega.

¿Quién es Ángel Villacampa?

Ángel Villacampa es originario de Toledo, España, y comenzó su carrera como entrenador en el Atlético de Madrid Femenino, donde conquistó el título de la Primera División de España en la temporada 2017-2018.

Tras su paso por el club colchonero, dirigió a la selección sub-17 femenil de China y posteriormente continuó su carrera en clubes europeos como el Athletic Club Femenino y el Levante Femenino.

En 2022, llegó al Club América Femenil, equipo con el que alcanzó el campeonato del Clausura 2023, consolidándose como uno de los entrenadores más destacados del futbol femenil en México.

¿Qué edad tiene Ángel Villacampa?

Ángel Villacampa nació el 14 de diciembre de 1976, por lo que en 2025 tiene 49 años de edad.

¿Ángel Villacampa tiene esposa?

El director técnico mantiene su vida personal en privado, por lo que no se ha hecho pública información sobre si tiene pareja o se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Ángel Villacampa?

Ángel Villacampa es Sagitario, signo zodiacal asociado con el aprendizaje constante, la disciplina y la búsqueda de nuevos retos, rasgos que han marcado su carrera como entrenador.

¿Ángel Villacampa tiene hijos?

No existe información pública sobre hijos, ya que el estratega español ha optado por mantener este aspecto de su vida fuera del ámbito mediático.

¿Qué estudió Ángel Villacampa?

Ángel Villacampa se formó como Técnico Deportivo de Nivel Superior, con estudios realizados en la Universidad de Castilla-La Mancha, preparación que respaldó su desarrollo en el futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Ángel Villacampa?

A lo largo de su carrera, Ángel Villacampa Carrasco ha trabajado principalmente como entrenador de futbol femenil en clubes y selecciones de alto nivel: