Greg Biffle y su familia murieron este jueves 18 de diciembre en un accidente aéreo en Carolina del Norte, que generó una gran columna de humo en la zona del Aeropuerto Regional de Stateville.

Pero ¿quién fue Greg Biffle? Te decimos todo lo que se sabe de la estrella de NASCAR que murió hoy en un accidente aéreo mientras se dirigía a una reunión familiar con amigos.

¿Quién fue Greg Biffle?

Originario de Carolina del Norte, Greg Biffle fue un expiloto profesional conocido por ser una de las figuras y estrellas más destacadas de NASCAR en las décadas de 2000 y 2010.

Greg Biffle se hizo famoso por lograr algo poco común: ganar campeonatos nacionales en dos categorías distintas de NASCAR. En el año 2000 fue campeón de la NASCAR Truck Series y en 2002 conquistó el título de la NASCAR Xfinity Series.

Más tarde compitió durante varios años en la NASCAR Cup Series, la máxima categoría, donde obtuvo 19 victorias y se mantuvo como contendiente habitual al campeonato.

Greg Biffle fue reconocido por su estilo agresivo pero constante al volante, y gran parte de su carrera estuvo ligada al equipo Roush Fenway Racing, con el que alcanzó sus mayores éxitos.

¿Quién fue Greg Biffle? (Ralph Freso / AP)

¿Qué edad tenía Mario Pineida?

Greg Biffle tenía 5 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Mario Pineida?

Dado que Greg Biffle nació el 23 de diciembre de 1969, su signo zodiacal es Capricornio.

¿Greg Biffle estaba casado?

Greg Biffle estuvo casado con Nicole Lunders y se divorciaron en 2026. Posteriormente, mantuvo una relación con Cristina Grossu y se casó con ella en 2023.

De acuerdo con la información, Greg Biffle iba a bordo de su avión privado en compañía de su esposa, quien también habría fallecido en el accidente aéreo de hoy.

¿Greg Biffle tenía hijos?

Greg Biffle tenía dos hijos, uno de cada matrimonio. Aunque no se ha confirmado, la información preliminar señala que ambos murieron en el accidente aéreo junto a su padre.

¿Quién fue Greg Biffle? (Terry Renna / AP)

¿Qué estudió Greg Biffle?

No hay información pública sobre los estudios académicos de Greg Biffle, pero se sabe que su formación se centró en el automovilismo desde muy joven.

¿Cuál fue la trayectoria de Greg Biffle?

Greg Biffle inició en carreras locales y regionales en Estados Unidos; poco a poco fue subiendo de nivel hasta lograr ser una reconocida estrella de NASCAR al obtener 19 victorias en la Cup Series, entre ellas:

NASCAR Truck Series (2000)

NASCAR Xfinity Series (2002)

Los reportes indican que Greg Biffle es uno de los pocos pilotos que han ganado campeonatos en más de una división nacional de NASCAR y se retiró de las competencias en 2010.

¿Quién fue Greg Biffle? (Orlin Wagner / AP)

Greg Biffle y su familia mueren en accidente aéreo en Carolina del Norte

Greg Biffle murió este jueves 18 de diciembre en un accidente aéreo en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte. El ganador de 19 carreras en NASCAR viajaba con su familia.

De acuerdo con la información, Greg Biffle viajaba en un avión Cessna C550, modelo N257BW, que se estrelló y explotó al aterrizar, lo que generó grandes llamas y columnas de humo.

Garrett Mitchell, amigo cercano de Greg Biffle, confirmó que la familia iba a bordo del avión privado, pues se dirigían a reunirse con él. Lamentó la muerte de su amigo.

Confirman muerte de Greg Biffle y su familia. (Captura de pantalla)

El accidente habría ocurrido alrededor de las 10:30 am, hora local de Carolina del Norte, y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya trabajan en las investigaciones.