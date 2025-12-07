El Fulham sufrió un nuevo descalabro en la Premier League al ser derrotado por el Crystal Palace, sin embargo, Raúl Jiménez se lució con una asistencia de otro planeta en la liga de Inglaterra.

El Crystal Palace con Yeremy Pino de titular superaron al Fulham de Raúl Jiménez en un intenso duelo en el oeste de Londres para llevarse la victoria en la Premier League.

Los “Eagles” abrieron el marcador a los veinte minutos en una buena combinación en la frontal del área donde Adam Wharton conectó con Eddie Nketiah, quien con un control orientado definió de manera magistral.

El gol de los rivales del mexicano le dio la razón a su DT Oliver Glasner, quien admitió en la previa del juego que la ausencia del colombiano Muñóz les obligaba a jugar con un doble punta para cubrir la baja del futbolista.

Raúl Jiménez se luce con asistencia de otro planeta en la Premier League

Pese a que el Crystal Palace se fue adelante en el marcador, Raúl Jiménez no dejó pasar la oportunidad para ayudar al Fulham a intentar ganar el encuentro y dio una brutal asistencia a su compañero para empatar el juego de la Premier League.

El empate del Fulham se dio con una grandiosa pared entre Harry Wilson y Raúl Jiménez para empatar parcialmente el partido y vencer al portero Dean Henderson con un gran disparo con la parte exterior de su pie.

Los “Cottagers”creyeron que podían darle la vuelta al marcador cuando Emile Smith Rowe empujó el balón a las redes con un cabezazo al palo de Alex Iwobi, pero el VAR revisó la jugada y hubo un fuera de juego.

Lamentablemente para el mexicano y su equipo, un agónico gol de Marc Guehi proveniente de un tiro de esquina los dejó sin puntos en casa.

¿Qué sigue para Raúl Jiménez y el Fulham en la Premier League?

Raúl Jiménez y el Fulham enfrentarán al Burnley el próximo 13 de diciembre en la Premier League con el objetivo de alejarse de la zona de descenso.

Actualmente Raúl Jiménez y el Fulham ocupan la posición 15 de la tabla general de la Premier League tras la derrota ante el Crystal Palace.