Cristina Grossu murió este jueves 18 de diciembre en un accidente aéreo junto a su esposo Greg Biffle, estrella de NASCAR, y sus hijos; el accidente generó una gran columna de humo.

Pero, ¿quién fue Cristina Grossu? Te decimos todo lo que se sabe de la escritora y esposa de Greg Biffle que murió en el accidente aéreo en Carolina del Norte, Estados Unidos.

¿Quién fue Cristina Grossu?

Cristina Grossu fue una persona conocida por su vida personal y familiar, especialmente por su matrimonio con el expiloto de NASCAR Greg Biffle; ambos murieron en un accidente aéreo.

¿Quién fue Cristina Grossu? (Redes sociales)

¿Qué edad tenía Cristina Grossu?

La edad de Cristina Grossu es desconocida.

¿Qué signo zodiacal era Cristina Grossu?

De acuerdo con sus redes sociales, Cristina Grossu habría nacido el 10 de enero, por lo que su signo zodiacal es Capricornio.

¿Cristina Grossu estaba casada?

Cristina Grossu estaba casada con Greg Biffle, estrella de NASCAR, quien también iba a bordo del avión que se estrelló el 18 de diciembre de 2025.

¿Quién fue Cristina Grossu? (Redes sociales)

¿Cristina Grossu tenía hijos?

Cristina Grossu tuvo un hijo con Greg Biffle; sin embargo, fue una figura materna muy presente para Emma Elizabeth, hija del primer matrimonio de la estrella de NASCAR.

¿Qué estudió Cristina Grossu?

Cristina Grossu habría estudiado Sociología y Ciencias Forenses y Criminología en la Universidad del Sur de California y, posteriormente, hizo un Máster en Business Administration en la Universidad de Purdue.

¿Cuál fue la trayectoria de Cristina Grossu?

Los reportes indican que Cristina Grossu era corredora de bienes raíces, además de empresaria y emprendedora. Era autora del libro “Learning to Earn with Romanza Madge”.

¿Quién fue Cristina Grossu? (Redes sociales)

Cristina Grossu y Greg Biffle mueren en accidente aéreo en Carolina del Norte

Este jueves 18 de diciembre se reportó un accidente aéreo cerca del Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte, en el que murieron Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu y sus hijos.

De acuerdo con la información, Greg Biffle y Cristina Grossu viajaban en un avión Cessna C550 modelo N257BW que se estrelló y explotó al aterrizar, lo que generó grandes llamas y columnas de humo.

Garrett Mitchell, amigo cercano de Greg Biffle, confirmó que la familia iba a bordo del avión privado, pues se dirigían a reunirse con él. Lamentó la muerte de su amigo y Cristina Grossu.

El accidente habría ocurrido alrededor de las 10:30 am, hora local de Carolina del Norte, y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya trabajan en las investigaciones.