El próximo 27 de diciembre, el boxeador mexicano David Picasso se enfrentará a Naoya Inoue en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato indiscutido supergallo en una pelea que promete ser una auténtica batalla en el ring toda vez que el japonés ostenta cuatro títulos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB).

David Picasso es el retador natural para el Monstruo Japonés y en entrevista con el medio Izquierdazo, aseguró que en su pelea ante Naoya Inoue buscará “llevar esta pelea prácticamente como un carro de Fórmula 1, ¿no? Todo tiene que estar muy bien calibrado, todo tiene que estar al límite y pues eso es lo que estamos pensando, que todo esté bien y que todo esté listo para que todo salga bien ese día”.

La última pelea de David Picasso tuvo lugar el pasado mes de julio y se enfrentó a Kynosuke Kameda por decisión mayoritaria. Con ese resultado, mantuvo su invicto, mismo que se compone de 32 victorias (17 por nocaut) y un empate.

¿Quién es David Picasso?

David Picasso es un boxeador mexicano de 25 años que nació en Naucalpan, Estado de México; además de eso, estudia la carrera de Neurociencia y Física en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El debut de David Picasso en el mundo del boxeo fue a los 17 años y fue a los 20 cuando ganó el título de campeón juvenil intercontinental supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, lo que desde ese momento lo estableció como una gran promesa del pugilismo mexicano.

Hoy, David Picasso puede presumir un registro invicto con 32 victorias y un empate, el cual expondrá ante Naoya Inoue el próximo 27 de diciembre.

¿Quién es la esposa de David Picasso?

No hay información que confirme el estado civil de David Picasso.

¿Cuántos hijos tiene David Picasso?

No hay información relacionada a hijos de David Picasso.

¿Qué estudió David Picasso?

David Picasso estudia actualmente Neurociencia y Física en la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿En qué ha trabajado David Picasso?

No hay información que confirme si David Picasso ha trabajado en otra área diferente al boxeo o a su campo de estudio.

Los títulos de David Picasso

-Campeonato Juvenil Intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

-Título Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

The fight week schedule for #InouePicasso 🗓️

👑 Undisputed Super Bantamweight World Championship Bout

🥊 🇯🇵 👑 Naoya Inoue 🆚 🇲🇽 Alan “Rey David” Picasso 🔥



📸 @ringmagazine #japan #boxeo pic.twitter.com/wTpKTF8778 — Dose of Boxing (@Dose_of_Boxing) December 22, 2025

¿Cuándo y dónde ver la pelea de David Picasso vs Naoya Inoue?

La pelea entre David Picasso y Naoya Inoue se llevará a cabo el próximo sábado 27 de diciembre. Será a las 7:00 hrs (tiempo del centro de México) cuando comience el combate que podrás seguir en DAZN en la modalidad de pago por evento.

Aquí te dejamos los datos para ver la pelea del David Picasso vs Naoya Inoue