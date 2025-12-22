Raúl Jiménez y el Fulham se enfrentaron en la Jornada 17 de la Premier League. El mexicano fue titular y se hizo presente en el marcador de la forma que mejor sabe.

Fulham no atraviesa el mejor momento, le ha costado tener el nivel que mostró el año pasado. Lo mismo para Raúl Jiménez, también bajó su producción de anotaciones, por lo menos en esta primera mitad de Premier League.

La pasada, fue una de las mejores que ha tenido el mexicano en el club inglés. Si consideramos su regreso después de la lesión, mostró un rendimiento muy parecido al que se vio cuando jugaba en el Wolverhampton.

Es por eso que Jiménez firmó una extensión de su contrato. Por lo menos estará con el Fulham hasta el Mundial 2026, buenas noticias para la Selección Mexicana.

Con la especialidad de la casa: Raúl Jiménez vuelve a marcar en la Premier League

Como vimos, Fulham se enfrentó al Nottinhgam Forrest en la Jornada 17 de la Premier League. Un duelo importante para el equipo de Raúl Jiménez, ya que puede caer al fondo de la tabla.

Sin duda, fue un partido muy cerrado. Antes de terminar el primer tiempo, le concedieron un penal al Fulham. Raúl Jiménez fue el encargado para tomar el tiro y no falló.

Realmente, el marcar desde los 11 pasos sí es la marca de la casa para el mexicano. Dejó un récord que lo pone en la élite, pues tiene el 100% de efectividad en penales en la Premier League. Lleva 11 de 11, y solo Yaya Touré tiene esta marca.

¡GOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!🚨



Raúl Jiménez con el sello de la casa, adelanta al Fulham vía penal, logra su tercer tanto en esta temporada. ⚽⚽⚽



🎙️@RicardoSalesE y @oscarmendoza02.@FulhamFC 1-0 @NFFC#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/tch9yVGVnc — FOX (@somos_FOX) December 22, 2025

¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez en esta temporada de Premier League?

El inicio de temporada de Raúl Jiménez no ha sido muy fácil. Entre lesiones, no ha logrado reflejarse en el marcador. Aunque también aporta mucho en el juego.

Raúl Jiménez ha participado en 16 partidos, y ha anotado 3 goles, y aportado 2 asistencias. Lo importante para la Selección Mexicana es que ha sido titular en muchos de ellos y sigue sumando minutos.