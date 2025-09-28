Raúl Jiménez ya es el tercer mexicano con más goles en el futbol de Europa a nivel de clubes; te contamos a cuántos goles llegó el delantero del Fulham.

El delantero mexicano, Raúl Jiménez, vivió una jornada de luz y sombra en la Premier League, torneo en el que se reencontró con el gol en la visita del Fulham al Aston Villa.

Raúl Jiménez ya es el tercer mexicano con más goles en Europa

Raúl Jiménez anotó su primer gol de la temporada con el Fulham jugando en la Premier League, competencia en la que ya suma 60 anotaciones, que arrojan un acumulado que lo ubica como el tercer mejor anotador mexicano en clubes de Europa.

Con su tanto frente al Dibu Martínez, Raúl Jiménez llegó a 112 goles en su camino por el futbol de Europa, convirtiéndose en el tercer mejor anotador mexicano en la historia jugando en el Viejo Continente.

La trayectoria de Raúl Jiménez en Europa empezó en España, continuó en Portugal y se consolidó en Inglaterra.

¿Quiénes superan en goles anotados en Europa a Raúl Jiménez?

El legendario Hugo Sánchez, con 313 goles, seguido por Javier Hernández, quien marcó 127 goles en Europa, ocupan las dos primeras posiciones en la tabla de anotadores mexicanos en la historia jugando en el Viejo Continente.

Raúl Jiménez tiene 112 goles en clubes de Europa, y amenaza para alcanzar a Javier Hernández.

Estos son los cinco mexicanos con más goles en la historia del futbol europeo:

Hugo Sánchez | 313 Javier Hernández | 127 Raúl Jiménez | 112 Carlos Vela | 89 Hirving Lozano | 81 Santi Giménez | 72

Raúl Jiménez festejó y sufrió su gol 112 en el futbol de Europa

El domingo 28 de septiembre fue un día agridulce para Raúl Jiménez, ya que después de anotar su gol 112 en Europa, tuvo que salir por lesión.

En su primera titularidad con el Fulham esta temporada en la Premier League, Raúl Jiménez marcó apenas a los tres minutos de juego al Aston Villa.

Sin embargo, minutos más tarde, Raúl Jiménez quedó tendido en el césped tras un golpe en la zona de las costillas, que lo obligó a dejar la cancha al 11’.

El Fulham no sólo perdió a Raúl Jiménez, sino que no pudo mantener la ventaja y cayó 1-3 con Aston Villa.