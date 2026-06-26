Alexander Isak es un futbolista sueco que juega como delantero y actualmente milita en el Liverpool, además de ser una de las principales figuras de la selección de Suecia.

Aunque su adaptación estuvo marcada por algunos problemas físicos en el inicio de la temporada, el delantero sueco ha recuperado protagonismo con actuaciones destacadas tanto en su nuevo equipo como con la selección de Suecia durante el Mundial de 2026.

¿Quién es Alexander Isak?

Alexander Isak es un futbolista profesional sueco nacido en Solna, reconocido como uno de los delanteros más talentosos de su generación.

Debutó profesionalmente con el AIK de Suecia antes de fichar por el Borussia Dortmund. Posteriormente pasó por el Willem II de Países Bajos, donde recuperó protagonismo, y dio el salto definitivo con la Real Sociedad, club en el que se consolidó como goleador.

Más tarde brilló en el Newcastle United, rendimiento que le abrió las puertas del Liverpool, además de convertirse en uno de los referentes ofensivos de la selección sueca.

Alexander Isak es una de las figuras del Liverpool y de Suecia. (@realalexanderisak/Fb )

¿Qué edad tiene Alexander Isak?

Alexander Isak nació el 21 de septiembre de 1999 en Solna, Suecia, por lo que en 2026 tiene 26 años.

¿Alexander Isak tiene pareja?

No existe información pública, reciente y verificable que confirme si Alexander Isak mantiene actualmente una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Alexander Isak?

Alexander Isak es del signo Virgo, ya que nació el 21 de septiembre.

Virgo pertenece al elemento tierra y suele asociarse con personas disciplinadas, analíticas, perfeccionistas y meticulosas en su trabajo.

¿Alexander Isak tiene hijos?

No hay información pública y verificable que confirme que Alexander Isak tenga hijos.

¿Qué estudió Alexander Isak?

Las fuentes públicas disponibles se centran en su carrera deportiva y no documentan estudios universitarios o formación académica superior.

¿En qué ha trabajado Alexander Isak?

Alexander Isak ha desarrollado toda su trayectoria profesional como futbolista, consolidándose como uno de los delanteros más destacados del futbol europeo.