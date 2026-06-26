Thelonious “Thelo” Aasgaard, nacido el 2 de mayo de 2002 en Liverpool, es un mediocampista con doble nacionalidad británica y noruega que actualmente juega en el Rangers F.C. y representa a la selección de Noruega.

Formado en las canteras de Liverpool y Wigan, se consolidó como profesional en los “Latics” antes de pasar por Luton Town y llegar a Escocia en 2025.

Conocido por su rol ofensivo y versatilidad, debutó con Noruega en 2025 y fue convocado al Mundial 2026.

Thelo Aasgaard, futbolista de Noruega (@thelo.aasgaard / Instagram )

¿Quién es Thelo Aasgaard, futbolista de Noruega?

Thelonious “Thelo” Gerard Aasgaard nació el 2 de mayo de 2002 en Liverpool, Inglaterra, posee la doble nacionalidad británica y noruega. Su padre es noruego y su madre tiene ascendencia francesa.

Proviene de un entorno musical; su padre, Jonathan, es un violonchelista profesional y su madre, Georgina, es profesional de la música y la salud.

Thelo Aasgaard es un futbolista profesional que se desempeña como mediocampista en el Rangers F. C. de la Scottish Premiership y representa a la selección nacional de Noruega.

Su rol principal es el de mediocentro ofensivo o mediapunta (MCO), aunque también puede desempeñarse como extremo izquierdo o mediocentro.

¿Cuántos años tiene Thelo Aasgaard, futbolista de Noruega?

Thelo Aasgaard tiene 24 años de edad.

¿Quién es la esposa de Thelo Aasgaard, futbolista de Noruega?

No hay información pública sobre si Thelo Aasgaard se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Thelo Aasgaard, futbolista de Noruega?

Thelo Aasgaard es del signo zodiacal Tauro.

Thelo Aasgaard, futbolista de Noruega (@thelo.aasgaard / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Thelo Aasgaard, futbolista de Noruega?

No hay información pública sobre si Thelo Aasgaard tiene hijos.

¿Qué estudió Thelo Aasgaard, futbolista de Noruega?

Desde muy joven Thelo Aasgaard se desarrolló en el futbol, al inicio equilibraba sus estudios con la música y el deporte.

¿En qué ha trabajado Thelo Aasgaard, futbolista de Noruega?

Thelo Aasgaard comenzó su formación juvenil en el Liverpool F. C. (2010-2016) antes de unirse a la cantera del Wigan Athletic a los 14 años.

Hizo su debut profesional en octubre de 2020 en la League One con Wigan Athletic. Durante su etapa con los “Latics”, disputó 140 partidos de liga y anotó 23 goles, consolidándose como una pieza clave tras el descenso administrativo del club en 2020.

En enero de 2025, fue transferido al Luton Town de la Championship. Participó en 17 encuentros y marcó 2 goles, pero tras el descenso del equipo, optó por cambiar de club en el verano siguiente.

Se unió al club escocés Rangers F. C. el 5 de julio de 2025 por una cifra reportada de aproximadamente 3.5 millones de libras (4 millones de euros).

Utiliza el dorsal número 11 y ha tenido participación en competiciones europeas como la UEFA Champions League y la Europa League.

Thelo Aasgaard ha representado a Noruega en diversas categorías inferiores (Sub-16, Sub-20 y Sub-21).

Con la selección de Noruega, debutó el 22 de marzo de 2025 en un partido de clasificación para el Mundial contra Moldavia, donde además anotó su primer gol internacional.

El 9 de septiembre de 2025, logró una actuación histórica al anotar cuatro goles saliendo del banquillo en la victoria de Noruega por 11-1 ante Moldavia.

Thelo Aasgaard fue incluido en la convocatoria para la Copa del Mundo del 2026.