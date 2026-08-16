Chivas Femenil vs San Luis en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de la escuadra tapatía.
Conoce las posibles alineaciones del partido Chivas Femenil vs San Luis que se juega el domingo 16 de agosto como parte del Grupo B.
Chivas Femenil vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 3
El pronóstico del Chivas Femenil vs San Luis es victoria de la escuadra local 3-1 en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Deportes
Tijuana vs Necaxa: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Chivas Femenil vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3
Deportes
Tigres Femenil vs FC Juárez: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 3
Deportes
Pachuca Femenil vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 3
Deportes
América Femenil vs Puebla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 3
Pronóstico del partido: Chivas Femenil 3-1 San Luis
Chivas Femenil vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Chivas Femenil vs San Luis.
Chivas Femenil
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Cristina Ferral, Samantha López, Christian Jaramillo y Mayra Bernal
- Mediocampistas: Eva González, Natalia Villarreal, Valeria Alvarado y Gabriela Valenzuela
- Delanteras: Alicia Cervantes y Jasmine Casarez
San Luis
- Portera: Valeria Zárate
- Defensas: Erin Houston, Aurora Suárez, Frida Vargas y Elaily Hernández-Repreza
- Mediocampistas: Citlali Hernández, Rebeca Contreras, Michelle Gutiérrez y Daniela Delgado
- Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello
Chivas Femenil vs San Luis: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3
Chivas Femenil vs San Luis serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Partido programado el 16 de agosto a las 17 horas por Tubi, FOX One y Amazon Prime.
- Partido: Chivas Femenil vs San Luis
- Fase: Jornada 3 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Tubi, FOX One y Amazon Prime