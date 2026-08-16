Chivas Femenil vs San Luis en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, con pronóstico a favor de la escuadra tapatía.

Conoce las posibles alineaciones del partido Chivas Femenil vs San Luis que se juega el domingo 16 de agosto como parte del Grupo B.

Chivas Femenil vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 3

El pronóstico del Chivas Femenil vs San Luis es victoria de la escuadra local 3-1 en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico del partido: Chivas Femenil 3-1 San Luis

Chivas Femenil vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Chivas Femenil vs San Luis.

Chivas Femenil

Portera: Blanca Félix

Defensas: Cristina Ferral, Samantha López, Christian Jaramillo y Mayra Bernal

Mediocampistas: Eva González, Natalia Villarreal, Valeria Alvarado y Gabriela Valenzuela

Delanteras: Alicia Cervantes y Jasmine Casarez

Chivas venció a Puebla en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

San Luis

Portera: Valeria Zárate

Defensas: Erin Houston, Aurora Suárez, Frida Vargas y Elaily Hernández-Repreza

Mediocampistas: Citlali Hernández, Rebeca Contreras, Michelle Gutiérrez y Daniela Delgado

Delanteras: Enyerliannys Higuera y Amina Bello

Chivas Femenil vs San Luis: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 3

Chivas Femenil vs San Luis serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Partido programado el 16 de agosto a las 17 horas por Tubi, FOX One y Amazon Prime.