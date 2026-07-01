Nikola Vasilj es un destacado portero profesional nacido en Bosnia y Herzegovina que también posee la nacionalidad croata.

Se ha consolidado en el futbol alemán con el FC St. Pauli, donde recientemente celebró el título de la segunda división, además ha tenido una participación sobresaliente en el Mundial 2026 con la selección nacional de Bosnia.

¿Quién es Nikola Vasilj, portero de Bosnia?

Nikola Vasilj nació el 2 de diciembre de 1995 en Mostar, Bosnia y Herzegovina, es un futbolista profesional bosnio que se desempeña como portero.

Nikola Vasilj, portero de Bosnia (@nikolavasilj22 / Instagram )

Es conocido por su estatura de 1,93 metros y por ser un portero con reflejos rápidos y un fuerte mando de su área.

Nikola Vasilj viene de una familia de porteros: su padre, Vladimir Vasilj, fue un guardameta internacional con Croacia y parte del equipo que quedó tercero en el Mundial de 1998.

Y su hermano menor, Filip, también juega en la misma posición.

¿Cuántos años tiene Nikola Vasilj, portero de Bosnia?

Nikola Vasilj tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de Nikola Vasilj, portero de Bosnia?

Nikola Vasilj está casado con Sara Petrović.

¿Qué signo zodiacal es Nikola Vasilj, portero de Bosnia?

Nikola Vasilj es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Nikola Vasilj, portero de Bosnia?

No hay información pública sobre si Nikola Vasilj tiene hijos.

Nikola Vasilj, portero de Bosnia (@nikolavasilj22 / Instagram )

¿Qué estudió Nikola Vasilj, portero de Bosnia?

Desde una temprana edad, Nikola Vasilj dedicó su vida profesional a la carrera de futbol.

¿En qué ha trabajado Nikola Vasilj, portero de Bosnia?

Nikola Vasilj inició su carrera en el club de su ciudad natal, el Zrinjski Mostar, donde debutó profesionalmente en 2013 a los 17 años. Durante sus primeros años, fue cedido a equipos como el Igman Konjic y el HNK Branitelj.

Su carrera internacional en clubes incluye:

1. FC Nürnberg II (Alemania): Se unió en 2017, jugando para el equipo reserva.

Zorya Luhansk (Ucrania): Militó en este club entre 2019 y 2021.

FC St. Pauli (Alemania): Fichó por el equipo de Hamburgo en mayo de 2021. Fue una pieza clave en la conquista del título de la 2. Bundesliga en la temporada 2023/24, lo que le valió al club el ascenso a la Bundesliga. En septiembre de 2024, alcanzó los 100 partidos con el equipo.

Nikola Vasilj es el portero titular de la selección de Bosnia y Herzegovina. Tras pasar por las categorías juveniles, debutó con la selección nacional el 27 de marzo de 2021 en un amistoso contra Costa Rica.

Ha sido un integrante fundamental del equipo nacional, participando en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde hizo su debut en el torneo en el partido inaugural contra Canadá el 12 de junio de 2026. Hasta junio de 2026, ha acumulado 29 partidos internacionales.