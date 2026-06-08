El Estadio BBVA ya se prepara para el Mundial 2026 para que los aficionados puedan disfrutar de los encuentros en Monterrey, aunque deberán pagar un alto costo por las bebidas.

Y es que de acuerdo con publicaciones en redes sociales, se filtró que las cervezas costarán 300 pesos cada una, lo que refleja la elevación de costos por el Mundial 2026.

¿Cuánto costarán las cervezas en el Mundial 2026?

El Estadio BBVA tendrá diferentes marcas de cerveza durante el Mundial 2026, mismas que se venderán prácticamente por el mismo precio.

Estos son los precios de las cervezas durante el Mundial 2026 en el Estadio BBVA:

Corona | $299 pesos, 710 mililitros

Michelob ultra | $310 pesos, 710 mililitros

Flying Fish | $300 pesos, 355 mililitros doble

Michelob zero | $300 pesos, 355 mililitros doble

Una cerveza costará 300 pesos en el Estadio BBVA durante el Mundial 2026. (quinto partido)

Hasta el momento, no se han confirmado si existirán vasos rotulados con cada uno de los partidos que se disputarán en el Mundial 2026.

¿Qué partidos se jugarán en el Estadio BBVA de Monterrey?

El Estadio BBVA de Monterrey recibirá cuatro partidos del Mundial 2026, tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio BBVA: