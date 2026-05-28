Este jueves 28 de mayo de 2026, miles de usuarios de BBVA México reportaron una caída masiva en sus servicios digitales, afectando principalmente la aplicación móvil y operaciones básicas.

Las fallas comenzaron antes del mediodía y alcanzaron un pico crítico a las 12:30 horas, con más de 4,400 reportes en Downdetector.

Los clientes señalaron errores en el acceso, biometría y transferencias, justo un día antes de la quincena.

Aunque BBVA no ha detallado la causa, expertos apuntan a saturación de servidores o mantenimientos no programados.

Downdetector registra fallas en la app de BBVA

Este jueves 28 de mayo de 2026, miles de usuarios de BBVA México han reportado una caída masiva en los servicios digitales del banco, afectando principalmente el acceso a la aplicación móvil y la realización de operaciones financieras básicas.

Las fallas comenzaron a registrarse poco antes del mediodía, alcanzando un pico crítico de reportes alrededor de las 12:30 horas.

De acuerdo con datos de la plataforma especializada Downdetector, se han contabilizado más de 4,400 reportes de fallas simultáneas.

Downdetector registra fallas en la app de BBVA (Especial)

Entre los problemas más recurrentes, el 67% de los usuarios señala errores directamente en la aplicación, el 14% en la banca en línea y el 11% en la banca móvil.

Los clientes han manifestado su molestia en redes sociales al verse imposibilitados para realizar transferencias, consultar sus nóminas o efectuar compras con tarjetas digitales.

Errores en el acceso y biometría

Los usuarios afectados describen que, al intentar ingresar a sus cuentas, la aplicación despliega mensajes de error con las leyendas “en este momento no se puede ingresar a la aplicación” o “la autenticación no está disponible”.

Asimismo, se han reportado fallos específicos en los sistemas de reconocimiento facial y huella digital, además de problemas para acceder mediante contraseña convencional.

Algunos testimonios indican que las fallas se han extendido incluso a ciertos cajeros automáticos.

Impacto previo a la quincena

Esta interrupción del servicio ha generado gran frustración, ya que ocurre justo un día antes del pago de la quincena, un momento en que el flujo de transacciones suele ser elevado.

Aunque BBVA no ha emitido un posicionamiento oficial detallando la causa exacta, expertos sugieren que estos incidentes suelen derivar de una saturación de los servidores o servicios de mantenimiento no programados.

Recomendaciones para los usuarios de la app de BBVA

Para intentar mitigar los errores, se ha sugerido a los clientes realizar las siguientes acciones:

Verificar que la aplicación esté actualizada a su versión más reciente.

Borrar el caché de la aplicación.

Intentar desinstalar y volver a instalar la app.

BBVA mantiene abiertos sus canales de atención para reportes individuales a través de la Línea BBVA (55 5226 2663), el chat en su sitio oficial y sus cuentas de soporte en la red social X.

Se espera que el servicio se restablezca por completo en el transcurso de este 28 de mayo de 2026.