Omar Nicolás Govea García, mediocampista mexicano con experiencia en ligas europeas y actualidad en Chivas, representa un activo valioso dentro de la Liga MX.

Su trayectoria en Portugal, Bélgica y Rumania le otorgó un perfil internacional que incrementa su valor de mercado y lo posiciona como un jugador atractivo para proyectos deportivos y comerciales.

Con capacidad de recuperación y distribución de balón, Govea aporta equilibrio táctico al Guadalajara, consolidándose como titular y reforzando la estrategia económica del club en la búsqueda de competitividad y proyección internacional.

¿Quién es Omar Govea?

Omar Govea es un mediocampista mexicano con trayectoria internacional en Europa y actualidad en Chivas. Se formó en fuerzas básicas en México y desarrolló parte importante de su carrera en ligas como Portugal, Bélgica y Rumania, antes de regresar a la Liga MX.

Se caracteriza por su capacidad de recuperación, distribución de balón y equilibrio táctico, cualidades que lo han llevado a consolidarse como titular en el Guadalajara.

¿Qué edad tiene Omar Govea?

Omar Nicolás Govea García tiene 30 años. Nació el 18 de enero de 1996 en San Luis Potosí, México.

¿Omar Govea tiene pareja?

Omar Govea mantiene una relación con Sammie Meadows, con quien suele compartir momentos de su vida personal a través de redes sociales.

Omar Govea es un futbolista mexicano, mediocampista en el Club Deportivo Guadalajara. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Omar Govea?

Omar Govea es Capricornio, ya que nació el 18 de enero. Este signo de elemento tierra se asocia con disciplina, constancia y enfoque en objetivos a largo plazo.

¿Omar Govea tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre si Omar Govea tiene hijos, por lo que este aspecto de su vida personal se mantiene como privado.

¿Qué estudió Omar Govea?

Omar Govea se enfocó desde temprana edad en su desarrollo futbolístico dentro de fuerzas básicas, por lo que no hay registros públicos sobre estudios académicos formales.

Formación deportiva en Fuerzas Básicas de San Luis FC

Desarrollo profesional en academias de futbol en México

¿En qué ha trabajado Omar Govea?

Omar Govea es conocido por su trayectoria como futbolista profesional en México y Europa, destacando por su experiencia internacional antes de consolidarse en la Liga MX.