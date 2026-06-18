Ibrahima Konaté se convirtió en el nuevo fichaje del Real Madrid, firmó un contrato que lo vincula a la institución merengue por cuatro temporadas, extendiéndose hasta junio de 2030.

El francés Ibrahima Konaté se une al club español para reforzar su defensa tras finalizar su etapa con el Liverpool.

¿Quién es Ibrahima Konaté, futbolista de Francia?

Ibrahima Konaté nació el 25 de mayo de 1999 en París, Francia, es un futbolista que se desempeña como defensa central.

Ibrahima Konaté, futbolista de Francia (@ibrahimakonate / Instagram )

Su nombre se viralizó en las redes sociales luego de que en pleno Mundial 2026 fue anunciado como nuevo fichaje del Real Madrid.

Con una imponente estatura de 1,94 metros y un peso de 95 kg, es conocido internacionalmente por su poderío físico, su capacidad en el juego aéreo y su pulcritud en las coberturas defensivas.

Ibrahima Konaté es conocido por su afición al manga y al anime, celebrando ocasionalmente sus goles con referencias a series.

¿Cuántos años tiene Ibrahima Konaté, futbolista de Francia?

Ibrahima Konaté tiene 27 años de edad.

Ibrahima Konaté, futbolista de Francia (@ibrahimakonate / Instagram )

¿Quién es la esposa de Ibrahima Konaté, futbolista de Francia?

Ibrahima Konaté mantiene su vida personal y sentimental en absoluta privacidad, algunas versiones apuntan que está casado con una mujer llamada Dina.

Sin embargo, hasta el momento Ibrahima Konaté no ha confirmado públicamente estar casado o tener una pareja formal.

¿Qué signo zodiacal Ibrahima Konaté, futbolista de Francia?

Ibrahima Konaté es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Ibrahima Konaté, futbolista de Francia?

Ibrahima Konaté no tiene hijos.

Ibrahima Konaté, futbolista de Francia (@ibrahimakonate / Instagram )

¿Qué estudió Ibrahima Konaté, futbolista de Francia?

La formación de Ibrahima Konaté se ha centrado en el futbol profesional, comenzando desde los 15 años.

¿En qué ha trabajado Ibrahima Konaté, futbolista de Francia?

Ibrahima Konaté destaca por ser un defensa dominante en el uno contra uno y firme en la intercepción.

Además de sus virtudes defensivas, posee una buena visión para la construcción del juego, lo que le permite colaborar activamente con el centro del campo en la salida del balón.

A lo largo de su carrera, ha pasado por importantes ligas europeas:

FC Sochaux (Francia): Completó su formación juvenil y debutó como profesional en la Ligue 2 durante la temporada 2016-2017.

RB Leipzig (Alemania): Se unió en 2017, donde disputó 95 partidos oficiales y se consolidó como una de las mayores promesas defensivas de Europa.

Liverpool FC (Inglaterra): Fichó por los “Reds” en 2021, durante sus cinco temporadas en Anfield, jugó 183 partidos, marcó 7 goles.

Real Madrid (España): El 18 de junio de 2026, el club blanco hizo oficial su incorporación como agente libre. Firmó un contrato por cuatro temporadas, vinculándose a la institución hasta el 30 de junio de 2030, bajo las órdenes de José Mourinho.

Ibrahima Konaté debutó con la Selección de Francia el 10 de junio de 2022. Ha participado en 28 encuentros internacionales y formó parte del equipo que obtuvo el subcampeonato en el Mundial de Catar 2022.

Actualmente se encuentra convocado por la selección para el Mundial 2026.

A lo largo de su trayectoria ha conquistado títulos importantes como:

Premier League (2024-2025).

FA Cup (2021-2022).

EFL Cup / Carabao Cup (2022 y 2024).

Community Shield (2022)