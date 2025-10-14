Erik Lira, futbolista mexicano de 25 años de edad, habría alcanzado un acuerdo para renovar su contrato como jugador de Cruz Azul hasta el 2029, de acuerdo con información compartida por diversas fuentes.

El anterior vínculo de Erik Lira con Cruz Azul expiraba a finales de este 2025, pero en diversas ocasiones ha dejado claro que no planeaba irse libre del equipo y ahora su renovación estaría muy cerca de hacerse oficial.

Sin embargo, el objetivo del Pitbull, como apodan sus compañeros de la Máquina, seguiría siendo dar el salto al futbol europeo, pero en su nuevo contrato habrían incluido una cláusula pensando en esa ambición.

Erik Lira renueva su contrato con Cruz Azul pero tiene la mirada puesta en Europa

Una de las renovaciones pendientes por parte de la directiva de Cruz Azul luego de las de Charly Rodríguez, Gonzalo Piovi y Lorenzo Faravelli, era precisamente la de Erik Lira, pero esta será oficializada en los próximos días.

Debido al gran nivel que Erik Lira ha mostrado con Cruz Azul y las buenas actuaciones que ha tenido con la Selección Mexicana, ha trascendido que clubes de Europa se han interesado por él.

Erik Lira, jugador de Cruz Azul. (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Es por ello que en su nuevo contrato con la Máquina se habría acordado que, en caso de que llegue una oferta formal por él desde el viejo continente, le darán todas las facilidades para cumplir el sueño europeo.

¿Cuál es el valor de Erik Lira en el mercado de fichajes?

Con la renovación de Erik Lira, Cruz Azul no solamente se salvó de que se fuera gratis, sino que además podría ganar una importante cantidad de dinero con su venta próximamente ya sea al futbol europeo o al mexicano.

Y es que, de acuerdo con Transfermarkt, la carta de Erik Lira tiene un valor de 8.5 millones de euros, por lo que no solamente es uno de los jugadores más valiosos de Cruz Azul, sino que de toda la Liga MX.

Sin embargo, debido al acuerdo entre el futbolista y la Máquina, lo más probable es que si llega un equipo europeo interesado en llevárselo, lo haga a un costo mucho menor.