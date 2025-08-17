Charly Rodríguez se encuentra en gran momento, y lo está demostrando jornada a jornada. En este Cruz Azul vs Santos marcó un golazo que puede ser el mejor del torneo.

Esta buena racha que trae el Charly Rodríguez, también la tiene Cruz Azul. Aunque no les fue muy bien en la Leagues Cup, en la Liga MX es otra cosa.

También se debe decir que en los últimos dos torneos, La Máquina ha hecho un gran mercado de fichajes. Han traído nombres como Paradela, Luka Romero o Bogusz.

Estos se sumaron a otros jugadores como Rivero, Piovi, Ditta, o Lira. Esta camada ya consiguió una Conchampions, pero sigue la espina de conseguir una Liga MX.

¡Cierren el estadio! El brutal gol de Charly Rodríguez con Cruz Azul que podría ser el mejor del torneo

Iniciaba el partido en el Estadio CU entre Cruz Azul y Santos. Al minuto 16, a Charly Rodríguez se le presentó una oportunidad que no desaprovechó.

Sepúlveda le mandó un centro preciso a Charly Rodríguez, este la bajó de pecho, pero el control le quedó detrás, por lo que acomodó el cuerpo y se aventó una media tijera para vencer a acevedo.

Esta es una muestra del gran momento que atraviesa el mediocampista mexicano, en 4 partidos ya lleva 3 goles o 4, si contamos su participación en la Leagues Cup.

Que 🐶 golazo de Charly Rodríguez, asistencia de Paradela y después de la recepción de pecho define de inmediato y la cuelga en el ángulo!#cruzazul 1-0 santos pic.twitter.com/MY47AgZddZ — Puro Cruz Azul (@pur0cruzazul) August 17, 2025

Cruz Azul vence a Santos y se acerca a la cima de la Liga MX

Cruz Azul saca un gran resultado en CU. Parecía que Santos se le iba a complicar, pero consiguió la victoria en los últimos minutos.

Como vimos, Charly Rodríguez abrió el marcador, más tarde apareció el de siempre para Cruz Azul, Nacho Rivero desempató el partido, Dájome puso la igualada de nueva cuenta.

Cuando parecía que iba a terminar 2 a 2, el Toro Fernández reapareció después de mucho tiempo y marcó el 3 a 2 final.