El mercado de fichajes en el futbol mexicano está por entrar a su recta final y aunque prácticamente todos los equipos tienen a sus planteles definidos, hubo un movimiento en particular que pudo cimbrar la Liga MX dado que involucraba a jugadores de la talla de Sebastián Córdova y Charly Rodríguez en un intercambio.

SDP Deportes pudo confirmar con fuentes cercanas a las instituciones que Tigres buscó a Cruz Azul para ofrecerle el intercambio de Sebastián Córdova por Charly Rodríguez más una suma económica cercana a los 6 millones de dólares, lo que quiere decir que, por este intercambio, La Máquina pudo haber percibido 12 millones de dólares entre dinero y el valor de la carta del mediocampista.

Al final, la directiva de Cruz Azul se negó de manera tajante a cualquier clase de plática por este movimiento debido a que consideran a Charly Rodríguez un pilar del plantel y proyecto deportivo de Nicolás Larcamón. Muestra de ello es que ha contribuido con goles en las últimas presentaciones de los Cementeros.

Sebastián Córdova perdió protagonismo en Tigres

Es importante destacar que paulatinamente, Sebastián Córdova ha perdido protagonismo en Tigres y muestra de ello es el marcado descenso que ha tenido en minutos jugados con la U de Nuevo León. De entrada, en lo que va del presente Apertura 2025, apenas ha visto participación en dos juegos con un total de 20 minutos.

El torneo pasado comenzó, Sebastián Córdova participó en 19 partidos de Tigres, pero solamente en seis de ellos fue titular. Incluso, en lo que respecta a la fase regular, el Clausura 2025 fue el segundo campeonato donde el mediocampista tuvo menos minutos, solamente lo supera su primer semestre con los regiomontanos en donde registró 446 minutos en los 14 duelos donde participó.

Dicho esto, parece que Sebastián Córdova no es un elemento que le llene el ojo a Guido Pizarro en el banquillo de los felinos, razón por la que la directiva buscó darle salida con una propuesta a Cruz Azul que, si bien, pudo sacudir el mercado nacional, no fue bien vista por la directiva cementera.

🚂 Tenemos que hablar del MOMENTO de Charly Rodríguez con Cruz Azul:



○ 4 goles en sus últimos 6 encuentros.

○ Ayer creó ¡7! oportunidades.

○ También fue el jugador con más recuperaciones (8). pic.twitter.com/6C5Ic9Zcd6 — dataref México (@dataref_mx) August 17, 2025

Charly Rodríguez brilla en el Cruz Azul de Nicolás Larcamón

Mientras Sebastián Córdova no encuentra su espacio en Tigres, Charly Rodríguez brilla en el Cruz Azul de Nicolás Larcamón en donde, de entrada, es un titular indiscutible dado que ha jugado de arranque desde la segunda jornada a la fecha y ha demostrado las razones por las que debe estar en el campo.

Hasta estos momentos, Charly Rodríguez ha marcado tres goles en lo que va del Apertura 2025 para el Cruz Azul de Nicolás Larcamón, eso sin contar la anotación que también sumó en la Leagues Cup. El futbol de La Máquina pasa también por sus pies, lo que lo convierte en un referente de la oncena celeste.

De tal forma, las diferencias en los presentes de ambos futbolistas llevaron a la dirigencia de Cruz Azul a determinar que un intercambio con Tigres no era nada viable y que lo mejor es tener por más tiempo a un hombre como Charly Rodríguez entre sus filas.