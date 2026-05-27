La Selección de Países Bajos anunció la convocatoria de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, quienes se encuentran en el Grupo F del campeonato internacional.
El DT de la Selección de Países Bajos, Ronald Koeman, eligió a los mejores futbolistas que estarán en el Mundial 2026 y enfrentarán a Japón, Suecia y Túnez en el Grupo F, entre ellos De Jong y Van Dijk.
¿Quiénes son los futbolistas de Países Bajos que estarán en el Mundial 2026?
El entrenador Ronald Koeman eligió a tres arqueros, siete defensores, ocho mediocampistas y ocho delanteros para ir en busca del trofeo del Mundial 2026.
Estos son los convocados de Países Bajos para el Mundial 2026:
Porteros:
- Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
- Robin Roefs (Sunderland)
- Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)
Defensas:
- Nathan Aké (Manchester City)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Denzel Dumfries (Inter de Milán)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)
- Jurriën Timber (Arsenal)
- Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
Mediocampistas:
- Ryan Gravenberch (Liverpool)
- Frenkie de Jong (FC Barcelona)
- Justin Kluivert (Bournemouth)
- Teun Koopmeiners (Juventus)
- Marten de Roon (Atalanta)
- Guus Til (PSV)
- Quinten Timber (Olympique de Marsella)
- Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)
Delanteros:
- Brian Brobbey (Sunderland)
- Memphis Depay (Corinthians)
- Cody Gakpo (Liverpool)
- Noa Lang (Galatasaray)
- Donyell Malen (AS Roma)
- Tijjani Reijnders (Manchester City)
- Crysencio Summerville (West Ham United)
- Wout Weghorst (Ajax)