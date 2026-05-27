La Selección de Países Bajos anunció la convocatoria de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, quienes se encuentran en el Grupo F del campeonato internacional.

El DT de la Selección de Países Bajos, Ronald Koeman, eligió a los mejores futbolistas que estarán en el Mundial 2026 y enfrentarán a Japón, Suecia y Túnez en el Grupo F, entre ellos De Jong y Van Dijk.

¿Quiénes son los futbolistas de Países Bajos que estarán en el Mundial 2026?

El entrenador Ronald Koeman eligió a tres arqueros, siete defensores, ocho mediocampistas y ocho delanteros para ir en busca del trofeo del Mundial 2026.

Estos son los convocados de Países Bajos para el Mundial 2026:

Porteros:

  • Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
  • Robin Roefs (Sunderland)
  • Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Defensas:

  • Nathan Aké (Manchester City)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Denzel Dumfries (Inter de Milán)
  • Jorrel Hato (Chelsea)
  • Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion)
  • Jurriën Timber (Arsenal)
  • Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Mediocampistas:

  • Ryan Gravenberch (Liverpool)
  • Frenkie de Jong (FC Barcelona)
  • Justin Kluivert (Bournemouth)
  • Teun Koopmeiners (Juventus)
  • Marten de Roon (Atalanta)
  • Guus Til (PSV)
  • Quinten Timber (Olympique de Marsella)
  • Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Delanteros:

  • Brian Brobbey (Sunderland)
  • Memphis Depay (Corinthians)
  • Cody Gakpo (Liverpool)
  • Noa Lang (Galatasaray)
  • Donyell Malen (AS Roma)
  • Tijjani Reijnders (Manchester City)
  • Crysencio Summerville (West Ham United)
  • Wout Weghorst (Ajax)