Pachuca vs Querétaro cerraron la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 2-1 a favor de los Gallos Blancos sobre los Tuzos.

El partido Pachuca vs Querétaro fue uno de los dos juegos programados este domingo como parte de la Jornada 2 del Apertura 2026.

Marcador: Pachuca 1-2 Querétaro

Pachuca vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

En el partido Pachuca vs Querétaro de la Jornada 2 de la Liga MX los hidalguenses sufrieron su primera derrota del Apertura 2026 ante los Gallos Blancos.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 Pachuca vs Querétaro:

Minuto 3: Gol de Salomón Rondón para poner el 1-0 a favor de Pachuca

Minuto 58: Alí Ávila empata con gol a favor de Querétaro

Minuto 94: Segundo gol de Alí Ávila para darle la victoria a los Gallos Blancos

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Querétaro en la Liga MX?

Pachuca disputará la Jornada 3 de la Liga MX ante León desde el Estadio León, el próximo sábado 1 de agosto.

Querétaro, por su parte, jugará la Jornada 3 de la Liga MX ante Tigres con el objetivo de sumar tres puntos.