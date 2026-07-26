Pachuca vs Querétaro abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este domingo 26 de julio a 18 horas. Transmite Fox One.

Partido: Pachuca vs Querétaro

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One

Pachuca vs Querétaro: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

El sábado 26 de julio de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX con el Pachuca vs Querétaro, en punto de las 18 horas.

Pachuca vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX?

El partido Pachuca vs Querétaro podrá verse a través de Fox One.

Partido: Pachuca vs Querétaro

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One

Pachuca vs Querétaro: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX. (Isaac Ortiz / Mexsport)

¿Cómo llegan Pachuca y Querétaro a la Jornada 2 de la Liga MX?

Pachuca llega al partido contra Querétaro luego de golear a Pumas por un marcador de 3-0.

Querétaro, por su parte, perdió en el Estadio Corregidora ante América por 1-0.