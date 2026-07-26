Pachuca vs Querétaro: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX.

Pachuca vs Querétaro abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este domingo 26 de julio a 18 horas. Transmite Fox One.
- Partido: Pachuca vs Querétaro
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One
Pachuca vs Querétaro: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX
El sábado 26 de julio de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX con el Pachuca vs Querétaro, en punto de las 18 horas.
Pachuca vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX?
El partido Pachuca vs Querétaro podrá verse a través de Fox One.
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- Partido: Pachuca vs Querétaro
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegan Pachuca y Querétaro a la Jornada 2 de la Liga MX?
Pachuca llega al partido contra Querétaro luego de golear a Pumas por un marcador de 3-0.
Querétaro, por su parte, perdió en el Estadio Corregidora ante América por 1-0.