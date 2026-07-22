Toluca vs Pumas continuaron la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, este martes 21 de julio con victoria para los Diablos Rojos, que terminó 1-2.

El partido Toluca vs Pumas fue el primero de dos juegos programados este martes como parte del Apertura 2026, con el Estadio Nemesio Diez como sede.

Marcador: Toluca 1-2 Pumas.

Toluca vs Pumas: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

En el partido Toluca vs Pumas de la Jornada 2 de la Liga MX, los Diablos Rojos consiguieron su segunda victoria del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 Toluca vs Pumas:

Minuto 14: Gol de Jorge Roberto Díaz Price (Toluca)

Minuto 57: Gol de Victor Arteaga (Pumas)

Minuto 64: Gol de Sebastián Córdova (Pumas)

Pumas enfrentó a Toluca en el Estadio Nemesio Diez. (Brandon / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Pumas en la Liga MX?

Toluca tendrá una pausa del Apertura 2026 de la Liga MX para disputar el Campeón de Campeones ante Cruz Azul.

Pumas, por su parte, jugará la Jornada 3 de la Liga MX ante FC Juárez con el objetivo de sumar tres puntos.