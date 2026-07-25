Tijuana vs León abrieron la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, con victoria de

En punto de las 21 horas, Tijuana vs León saltaron a la cancha del Estadio Caliente en la ciudad fronteriza, con la mente puesta en los tres puntos en disputa.

El cuadro local se llevó la victoria 1-0 sobre La Fiera, gracias a un gol de la joya mexicana Gilberto Mora, con un disparo desde la vía penal.

Marcador: Tijuana 1-0 León

Tijuana vs León: así fue el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Al partido Tijuana vs León de la Jornada 2 de la Liga MX, los Xolos llegaron en busca de su segunda victoria como local, después de vencer a Tigres en su debut.

León perdió en la Jornada 1 y sumar al menos un punto era su objetivo en la cancha de la jauría de Tijuana.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 Tijuana vs León:

Minuto 54: Gol de Gilberto Mora (Tijuana)

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y León en la Liga MX?

Después de enfrentar a León, Tijuana visitará al San Luis en la Jornada 3 de la Liga MX, el viernes 31 de julio.

En la Jornada 3 del Apertura 2026, León será anfitrión de Pachuca el sábado 1 de agosto.