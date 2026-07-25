Pachuca vs Querétaro se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX. El pronóstico es 2-0 a favor de los Tuzos. Conoce la posibles alineaciones.
Tras ganar en la Jornada 1 a Pumas, Pachuca es favorito para asestarle su segunda derrota al Querétaro, que perdió con América.
Pachuca vs Querétaro: Pronóstico en la Jornada 2 de la Liga MX
El pronóstico en el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026, es que Pachuca derrotará 2-0 a Querétaro.
Pronóstico: Pachuca 2-0 Querétaro
Pachuca vs Querétaro: Posibles alineaciones en la Jornada 2 de la Liga MX
Pachuca vs Querétaro juegan este domingo 25 de julio y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX.
Pachuca:
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Brian García, Sergio Barreto, Gustavo Cabral y Carlos Sánchez
- Mediocampistas: Pedro Pedraza, Elías Montiel, Oussama Idrissi, Alán Bautista y Alexéi Domínguez
- Delantero: Salomón Rondón
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Jaime Gómez, Lucas Abascia, Diego Reyes y Bayron Duarte
- Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Carlo García, Pablo Barrera y Lucas Rodríguez
- Delanteros: Jean Unjanque y Samuel Sosa
Pachuca vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de la Jornada 2 de la Liga MX?
Pachuca vs Querétaro se enfrentan el domingo 25 de julio a las 19 horas. El partido se podrá seguir por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Querétaro
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One