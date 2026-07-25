Pachuca vs Querétaro se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX. El pronóstico es 2-0 a favor de los Tuzos. Conoce la posibles alineaciones.

Tras ganar en la Jornada 1 a Pumas, Pachuca es favorito para asestarle su segunda derrota al Querétaro, que perdió con América.

Pachuca vs Querétaro: Pronóstico en la Jornada 2 de la Liga MX

El pronóstico en el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026, es que Pachuca derrotará 2-0 a Querétaro.

Pronóstico: Pachuca 2-0 Querétaro

Pachuca vs Querétaro: Posibles alineaciones en la Jornada 2 de la Liga MX

Pachuca vs Querétaro juegan este domingo 25 de julio y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX.

Pachuca:

  • Portero: Carlos Moreno
  • Defensas: Brian García, Sergio Barreto, Gustavo Cabral y Carlos Sánchez
  • Mediocampistas: Pedro Pedraza, Elías Montiel, Oussama Idrissi, Alán Bautista y Alexéi Domínguez
  • Delantero: Salomón Rondón
Salomón Rondón es uno de los futbolistas venezolanos que más han destacado en la Liga MX
Salomón Rondón será peligroso con Pachuca (MEXSPORT / Alex Avalos)

Querétaro

  • Portero: Guillermo Allison
  • Defensas: Jaime Gómez, Lucas Abascia, Diego Reyes y Bayron Duarte
  • Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Carlo García, Pablo Barrera y Lucas Rodríguez
  • Delanteros: Jean Unjanque y Samuel Sosa

Pachuca vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de la Jornada 2 de la Liga MX?

Pachuca vs Querétaro se enfrentan el domingo 25 de julio a las 19 horas. El partido se podrá seguir por FOX One.

  • Partido: Pachuca vs Querétaro
  • Fase: Jornada 2 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Transmisión: FOX One