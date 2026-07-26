Santos vs Atlas jugaron el la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 1-0 a favor de los rojinegros.

El partido Santos vs Atlas fue uno de los tres juegos programados este sábado como parte del Apertura 2026, con el Estadio TSM Corona como sede.

Marcador: Santos 0-1 Atlas.

Santos vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

En el partido Santos vs Atlas de la Jornada 2 de la Liga MX los rojinegros consiguieron la victoria tras vencer a los Guerreros.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 Santos vs Atlas:

Minuto 64: Gol de Edgar Zaldívar (Atlas)

Atlas gana por la mínima ante Santos en la Jornada 2 del Apertura 2026. (Jesus Cisneros / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Atlas en la Liga MX?

Santos disputará la Jornada 3 de la Liga MX ante América desde el Estadio Banorte, el próximo domingo 2 de agosto.

Atlas, por su parte, jugará la Jornada 3 de la Liga MX ante Rayados con el objetivo de sumar tres puntos.